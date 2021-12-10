Фотовыставка «Суверенитет и Елбасы» состоялась в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в музее Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы состоялась фотовыставка «Суверенитет и Елбасы», подготовленная АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» при поддержке МИОР РК, приуроченная к 30-летию Независимости республики, передает МИА «Казинформ».

В экспозиции представлены 50 фотографий известных фотожурналистов, таких как Шүкір Шахай, Игорь Бургандинов, Юрий Беккер, Орынбай Балмұрат и Ерлан Омаров.

Фотографии освещают важные вехи деятельности Первого Президента Нурсултана Назарбаева по формированию современного Казахстана. Каждая фотография – отдельная история.

Публике глазами фотожурналистов были представлены произведения, отражающие этапы реализации огромного доверия и задач, возложенных на Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги «Ел және Елбасы».

В данном сборнике собраны опубликованные в газете «Егемен Қазақстан» статьи об истории независимости, раскрывающие личностные и управленческие качества Елбасы.