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Фотовыставка «Суверенитет и Елбасы» состоялась в столице

10 Декабря 2021 21:34
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Фотовыставка «Суверенитет и Елбасы» состоялась в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в музее Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы состоялась фотовыставка «Суверенитет и Елбасы», подготовленная АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» при поддержке МИОР РК, приуроченная к 30-летию Независимости республики, передает МИА «Казинформ».

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В экспозиции представлены 50 фотографий известных фотожурналистов, таких как Шүкір Шахай, Игорь Бургандинов, Юрий Беккер, Орынбай Балмұрат и Ерлан Омаров.

Фотографии освещают важные вехи деятельности Первого Президента Нурсултана Назарбаева по формированию современного Казахстана. Каждая фотография – отдельная история.

Публике глазами фотожурналистов были представлены произведения, отражающие этапы реализации огромного доверия и задач, возложенных на Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги «Ел және Елбасы».

В данном сборнике собраны опубликованные в газете «Егемен Қазақстан» статьи об истории независимости, раскрывающие личностные и управленческие качества Елбасы.


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#Нур-Султан   #История Казахстана   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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