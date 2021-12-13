+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Казахстана, открылась в Токио

13 Декабря 2021 22:45
Поделиться:
Фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Казахстана, открылась в Токио

В Токийском «Toyo Bunko», одной из крупнейших библиотек и музеев Японии, открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Какие культурные мероприятия пройдут в Нур-Султане на этой неделе
Памятник академику Салыку Зиманову установили в Атырау Как развивается в Казахстане первый образованный после обретения независимости район Глобальный успех Казахстана – чего достигла страна за 30 лет Независимости

Фотовыставку открыли Посол Казахстана Сабр Есимбеков, управляющий директор «Toyo Bunko» Ясуюки Сугиура и директор музея Кенитиро Хирано. Участие в открытии культурного события приняли также сотрудники и посетители музея.

В экспозиции представлены фотокартины, запечатлевшие исторические достопримечательности Казахстана, яркие ландшафты страны, историю, богатую культуру и природу, а также традиционный быт.

Посол Казахстана отметил, что благодаря экспозиции более 30 фотокартин в течение полутора месяца посетители музея смогут ближе познакомиться с Казахстаном.

Директор «Toyo Bunko» поздравил казахстанцев с наступающим Днем независимости и подчеркнул, что основателем возглавляемой им организации является компания «Mitsubishi». Посол и руководство музея договорились о дальнейшем сотрудничестве и проведении в будущем совместных мероприятий.

В рамках выставки посольством в фонд библиотеки передана подборка книг на английском языке об истории и природе Казахстана, книга работ казахского учёного и востоковеда Шокана Уалиханова, сборник поэзии казахских поэтов, а также книга с произведениями казахского просветителя и поэта Абая на японском языке.

«Toyo Bunko» является крупнейшим центром азиатских исследований в Японии и одним из пяти крупнейших в мире. В настоящее время в библиотеке хранятся более 100 книг об истории Казахстана.

Выставка будет открыта для всех желающих до 26 января 2022 года, юбилейной даты – 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией.


Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Культура   #История Казахстана   #30 лет Независимости   #Международная деятельность РК  
Поделиться:
Новости по теме
Какие культурные мероприятия пройдут в Нур-Султане на этой неделе
Памятник академику Салыку Зиманову установили в Атырау
Как развивается в Казахстане первый образованный после обретения независимости район
Глобальный успех Казахстана – чего достигла страна за 30 лет Независимости
Популярное
1 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
2 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
3 Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
4 В Нур-Султане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
5 Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
6 491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Читайте также
Книгу «Казахстан. 30 лет Независимости» презентовали в Нур-Султане
Торжественное собрание по случаю Дня Независимости прошло в Сенате
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
В Нур-Султане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив