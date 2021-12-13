Фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Казахстана, открылась в Токио

В Токийском «Toyo Bunko», одной из крупнейших библиотек и музеев Японии, открылась фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Фотовыставку открыли Посол Казахстана Сабр Есимбеков, управляющий директор «Toyo Bunko» Ясуюки Сугиура и директор музея Кенитиро Хирано. Участие в открытии культурного события приняли также сотрудники и посетители музея.

В экспозиции представлены фотокартины, запечатлевшие исторические достопримечательности Казахстана, яркие ландшафты страны, историю, богатую культуру и природу, а также традиционный быт.

Посол Казахстана отметил, что благодаря экспозиции более 30 фотокартин в течение полутора месяца посетители музея смогут ближе познакомиться с Казахстаном.

Директор «Toyo Bunko» поздравил казахстанцев с наступающим Днем независимости и подчеркнул, что основателем возглавляемой им организации является компания «Mitsubishi». Посол и руководство музея договорились о дальнейшем сотрудничестве и проведении в будущем совместных мероприятий.

В рамках выставки посольством в фонд библиотеки передана подборка книг на английском языке об истории и природе Казахстана, книга работ казахского учёного и востоковеда Шокана Уалиханова, сборник поэзии казахских поэтов, а также книга с произведениями казахского просветителя и поэта Абая на японском языке.

«Toyo Bunko» является крупнейшим центром азиатских исследований в Японии и одним из пяти крупнейших в мире. В настоящее время в библиотеке хранятся более 100 книг об истории Казахстана.

Выставка будет открыта для всех желающих до 26 января 2022 года, юбилейной даты – 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией.