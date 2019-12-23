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Фотовыставка о гибнущей реке Урал открылась в Атырау

23 Декабря 2019 20:25
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Фотовыставка о гибнущей реке Урал открылась в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Фотовыставка о гибнущей реке Урал открылась в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Команда из режиссеров, райтеров, фотографов и исследователей журнала National Geographic Qazaqstan в сентябре побывала в экспедиции в Атырауской области. Была охвачена вся длина реки на территории Казахстана. На фотовыставке представлены 30 фотографий профессиональных зарубежных и республиканских фотографов. На них – обитающие по берегам реки птицы и звери, рыба. Виды берегов Урала. А также фотографии, на которых видно, как заиливается Урал, как посередине реки появляются острова, как погибают деревья и кустарники вдоль всего течения реки», - рассказал руководитель отдела журнала National Geographic Qazaqstan Нурсултан Садуакасов.

Он добавил, что цель проекта – привлечь внимания общественности к экологической проблеме Урала, погибающего от недостатка воды.




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Ключевые слова: Атырауская область, Культура,
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Автор:

А. Соколов

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