Фотовыставка о гибнущей реке Урал открылась в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Фотовыставка о гибнущей реке Урал открылась в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Команда из режиссеров, райтеров, фотографов и исследователей журнала National Geographic Qazaqstan в сентябре побывала в экспедиции в Атырауской области. Была охвачена вся длина реки на территории Казахстана. На фотовыставке представлены 30 фотографий профессиональных зарубежных и республиканских фотографов. На них – обитающие по берегам реки птицы и звери, рыба. Виды берегов Урала. А также фотографии, на которых видно, как заиливается Урал, как посередине реки появляются острова, как погибают деревья и кустарники вдоль всего течения реки», - рассказал руководитель отдела журнала National Geographic Qazaqstan Нурсултан Садуакасов.

Он добавил, что цель проекта – привлечь внимания общественности к экологической проблеме Урала, погибающего от недостатка воды.











