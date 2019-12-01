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вчера 23:58
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вчера 15:09
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вчера 13:00
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вчера 10:30
Фотовыставка «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы» открылась в Нацмузее
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 декабря в Национальном музее РК стартует фотовыставка «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы», посвященная Дню Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацмузея РК.
Выставка через фотографии разных периодов демонстрирует широкой публике картину истории развития Казахстана через призму деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева.
На выставке будут представлены фотодокументы, отражающие главные достижения Первого Президента страны, его биографию, а также его деятельность в контексте мирового пространства.
Выдающийся политический деятель, основатель казахстанской современной государственности, историческая личность – Нурсултан Абишевич Назарбаев всецело посвятил себя служению народа Республики Казахстан. За относительно небольшой период существования независимого Казахстана наша республика вошла в список 50-ти конкурентоспособных экономик мира.
Первый Президент Республики Казахстан сумел консолидировать созидательный потенциал нации и мобилизовать общество на мощнейший прорыв в будущее.
Благодаря многозадачной и сбалансированной внешней политике Нурсултан Назарбаева Казахстан достиг серьезных успехов и благоприятных условий для дальнейшего развития государства.
За прошедшие десятилетия личный архив Елбасы пополнился сотнями документов, фотографий и видеоматериалом, на основе которых воссоздается ретроспективное полотно истории развития и достижений всех сфер культуры нашей страны.
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