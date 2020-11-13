Фотовыставка «Боремся с COVID-19 вместе» проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы открылась фотовыставка, посвященная борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотовыставка, на которой представлены работы жителей организована региональной службой коммуникаций при поддержке акимата города. Ранее жителей и гостей мегаполиса призвали принять участие в социальном проекте по популяризации мер борьбы с COVID-19.

В фотовыставке представлены 10 фоторабот и графических изображений, присланных жителями, отобранные специальной комиссией. В состав комисси вошли начальник концертного отдела управления культуры города Алматы Айнур Баженова, заместитель директора Евразийского культурного альянса Ольга Веселова, архивист отдела комплектования документами личного происхождения, аудиовизуальной и фотодокументацией Алим Хайдаров.

На каждой работе отображена борьба с COVID-19- кадры работы медиков, эпидемиологов, полицейских, волонтеров и собственное видение алматинцев борьбы с пандемией в графическом исполнении.

Главная цель проекта - напомнить жителям о важности соблюдения санитарных норм, в особенности масочного режима, ценности работы лиц, находящихся на передовой в борьбе с пандемией (медработники, эпидемиологи, полицейские, волонтеры и т.д.).

«Организовывая фотовыставку, на фоне того, как проходила первая волна, мы хотели призвать горожан усилить меры профилактики. Каждый человек, нося маску и соблюдая социальную дистанцию, вносит огромный вклад в общую борьбу города с COVID-19. Благодаря всеобщим мерам нагрузка на наших врачей и медработников может быть снижена, а количество заражений - сократиться», - отметили в региональной службе коммуникаций Алматы.

Любой желающий мог принять участие в проекте и направить до 5 фотографий или иные графические изображения (карикатура, иллюстрации), олицетворяющие его видение борьбы города с коронавирусом. Самым главным условием было использование оригинального контента.

«Являясь фотокорреспондентом, я начал снимать ситуацию с коронавирусом с первых дней. Было интересно и иногда даже страшновато. Пустой город, блокпосты, вой сирен спешащих скорых и т.д. Но работа требовала присутствия, без этого невозможно было показать основной массе населения, что происходит в их родном городе. И таких журналистов много, все были готовы в любую секунду поехать на репортаж. Эта фотовыставка очень своевременна», - отметил участник фотовыставки, автор работ Олег Спивак.

Другой участник фотовыставки Талгат Галимов отметил, что через свои работы он хотел призвать горожан быть более осознанными и соблюдать меры безопасности.

«Я хотел показать людям, как вести себя в условиях пандемии и карантина. Самое главное, чтобы в такое трудное время люди не забывали уважать друг друга, заботиться друг о друге. Хотелось бы, чтобы у людей переломилось мировоззрение в отношении этой болезни,и и они проявляли больше ответственности и следовали мерам безопасности: соблюдали дистанцию и носили маски. Потому что никто, кроме нас, этого не сделает. Если мы не сделаем, мы все заболеем», - считает Талгат Галимов.

Передвижная фотовыставка будет проходить в каждом районе города с 12 по 19 ноября, с 10:00 до 20:00.