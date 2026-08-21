Фотовыставка об образах истории Казахстана открылась в Пекине

В Культурном центре Казахстана в Пекине открылась фотовыставка «По следам веков: образы истории Казахстана», посвященная историческому и культурному наследию страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

В экспозицию вошли фотоматериалы, охватывающие различные периоды истории Казахстана, национальные традиции и археологическое наследие страны. На церемонии открытия выступили советник посольства РК в КНР Куаныш Амантай и ученый секретарь Национального центрального музея РК Ерсин Жайнаков.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

Основной целью выставки является знакомство китайской аудитории с богатым историко-культурным наследием Казахстана посредством фотографий, а также популяризация истории и национальных ценностей страны на международном уровне, сообщили организаторы.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

— Сегодня на выставке представлены фотографии, отражающие историю и быт казахов, сделанные нами с оригинальных снимков из российских музеев в ходе специальной экспедиции. Из-за плохого состояния старинных кадров мы восстановили их качество с помощью искусственного интеллекта, — отметил Ерсин Жайнаков.

Организаторами проекта выступили Национальный центральный музей Казахстана, Посольство РК в КНР и Культурный центр Казахстана в Пекине. Выставка проходит в рамках Перекрестного года культуры двух стран и продолжит работу с 22 по 29 августа.

Ранее сообщалось, что церемония открытия Перекрестного года культуры Казахстана и Китая состоялась в Пекине.