Фоторепортаж: осенний Алматы накрыло снегом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Под утро в Алматы выпал первый в этом году снег. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» отправился на улицы и парки города, чтобы запечатлеть этот момент.

Вообще к осадкам в городе готовились еще 5 ноября – автомобилистам порекомендовали заранее «переобуть» шины. Власти города отрапортовали о готовности снегоуборочной техники к зимнему периоду.

По настоящему проверить технику в деле смогли уже сегодня. Высота снежного покрова составила 5 см – на уборку улиц и дорог вышло почти 500 единиц техники и свыше 1,5 тысяч рабочих.

Где как не в Алматы можно увидеть, как удивительно красиво контрастирует первый снег с позолотой уходящей осени - из-под белого покрова еще видны желтые, оранжевые и багряные листья, посмотреть, на укрытые снегом и окутанные туманами горы Заилийского Алатау.









Согласно долгосрочному прогнозу погоды, предоставленному РГП «Казгидромет», в Алматы выпадение ливневых осадков с переходом в мокрый снег ожидается с 5 по 10 ноября и с 23 по 30 ноября.























