ФОТОРЕПОРТАЖ: Как выглядит Берлин во время визита Президента Казахстана
БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Германии с двухдневным официальным визитом. Как и чем живет Берлин в эти дни – в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ».
Столица Германии привлекает туристов со всего мира. Окунуться в историю можно повсюду – будь то Бранденбургские ворота, Рейхстаг или мемориал Берлинской стены.
Везде в Берлине можно найти отсылки к истории. Остатки Берлинской стены, которая на протяжении 28 лет (с 1961 по 1989) разделяла ГДР и Западный Берлин, мемориал жертвам холокоста, представляющий собой огромное поле из более чем 2 700 серых плит, и многое другое.
После разрушения стены многие фрагменты были проданы любителям современного искусства. Их можно увидеть в офисе корпорации Microsoft и в музее Рональда Рейгана. Также многие немцы запаслись кусочками стены для личной коллекции или будущего обогащения.
В Германии очень много велосипедистов. По статистике, на 80 немцев приходится 60 велосипедов. Это один из основных видов транспорта, даже зимой.
Стеклянный купол Рейхстага был создан архитектором Норманом Фостером. В столице Казахстана британец стал автором Дворца мира и согласия (Пирамиды), ТРЦ «Хан Шатыр» и Библиотеки Первого Президента РК - Лидера нации.
В эти дни в Берлине работают рождественские рынки. Каждый из них прекрасен по-своему, но на всех этих рынках есть вещи, их объединяющие. Одна из них – глинтвейн - горячий напиток из красного вина с сахаром и пряностями.
Домашние животные в Германии горячо любимы и обожаемы. У немцев - около 30 миллионов питомцев.
Уличная водокачка – один из символов Берлина.
Проездные билеты на общественном транспорте в Берлине едины и действительны для автобусов, трамваев, метро и паромов.
По данным Немецкой ассоциации пивоваров, в Германии насчитывается более 6 тыс. пивных брендов. В Германии каждый год едят более 800 миллионов колбасок «карри».
Около 65% автомобильных дорог в Германии (автобаны) не имеют ограничения скорости.
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