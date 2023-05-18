Фоторепортаж: Как работает пресс-центр Саммита «Центральная Азия - Китай»

СИАНЬ.КАЗИНФОРМ – В преддверии Саммита «Центральная Азия - Китай» в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая, заработал пресс-центр форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-центр разместили в гостинице Changba Huayi в новом экологическом округе Чаньба города Сиань, неподалеку от парка Всемирного садоводческого ЭКСПО.





В нем находятся рабочая зона, зал пресс-конференций, специальная рабочая студия СМИ, студия для организации интервью, комната для работы с фотографиями, центральная аппаратная и комната для записи сигналов CMG.





В общей рабочей зоне установлены большие светодиодные экраны для воспроизведения общедоступных сигналов CMG, а также аппараты для ксерокопии и печати.







В зале пресс-конференции проводятся тематические брифинги. Он может вместить более 100 человек.





Бюро обслуживания пресс-центра раздает справочные материалы для СМИ и оказывает консультационные услуги, касающиеся работы транспорта, локации исторических достопримечательностей и составления маршрута.







При пресс-центре размещены выставочные зоны, где иностранные корреспонденты могут ближе познакомиться с китайской культурой и историей, а также приобрести сувениры.





Также создан зал традиционной китайской медицины (ТКМ), где врачи могут провести диагностику здоровья по пульсу, а специалисты ТКМ демонстрируют массаж и лечение медицинскими банками.













При пресс-центре установлена мультимедийная интерактивная выставка, демонстрирующая культурное наследие провинции Шэньси.

18 мая Президент Казахстана встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань.

19 мая Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите «Центральная Азия – Китай». К слову, инициатива создания формата «Центральная Азия - Китай» принадлежит китайской стороне. Также планируется участие в торжественном открытии Генерального консульства РК в Сиане.