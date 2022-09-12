Фоторепортаж из Свято-Успенского кафедрального собора: какие святыни хранятся в храме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупнейший православный храм в Центральной Азии расположен в Нур-Султане. Архитектурный проект Свято-Успенского кафедрального собора создан местными архитекторами. Собор освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, какие святыни хранятся здесь.

Строительство Свято-Успенского кафедрального собора завершилось в 2010 году. В том же году патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освещение храма. С того времени началась духовная жизнь храма. За это время собор расписали, появился средний иконостас, иконы, которые выполнены лучшими художниками и иконописцами России, Казахстана.

В центре между зданием самого собора и духовно-культурного центра расположен памятник преподобному Сергию Радонежскому, который является покровителем всех тех, кто учится и учит.

«В прошлом году отмечалось 700 лет со дня рождения преподобного Сергия. Это памятная дата для всех русских церквей. Фондом сохранения наследия Преподобного Сергия установлены памятники. Мы тоже смогли поставить на территории церкви этот памятник. Сергий считается покровителем всех тех, кто учится и учит. Когда он был маленьким, то ему тяжело давалось учение. Он просил Бога, чтобы Господь помог ему. Господь явился к нему в виде ангела и после этого дела с учебой наладились. Самое главное - учебное заведение русской православной церкви находится в монастыре, который основал Сергий. Монастырь расположен в Загорске. Поэтому преподобный Сергий является покровителем всех, кто учится», - пояснил ключарь Успенского кафедрального собора Протоиерей Дмитрий Байдек.

Голубой и золотистый цвета использованы архитекторами, чтобы украсить храм. Голубой цвет - цвет бесконечного пространства, глубины, милосердия. Золотистый – цвет изобилия. Общая площадь Успенского собора достигает более 2 тыс. квадратных метров. Высота здания составляет 68 м. Одновременно в храме могут находиться 3 тыс. человек. За счет того, что удалось убрать в храме колонны, которые держат центральный купол, появилось больше пространства.

С момента открытия храм посетили первые лица многих стран, главы государств, в том числе, президент Российской Федерации Владимир Путин, госсекретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне, министр иностранных дел России Сергей Лавров, первые лица многих зарубежных стран, глава парламента Сингапура, президент Армении с делегацией, Первый Президент Казахстана.

«Собор имеет три придела: главный — в честь Успения Богородицы, правый — в честь святых Кирилла и Мефодия и левый — в честь Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Нижний храм — в честь новомучеников и казахстанских святых, которые просияли перед Богом на нашей казахстанской земле: священномученик Николай Алматинский, преподобный Себастьян Карагандинский, священномученик Кирилл Верненский, Мефодий Петропавловский Акмолинский. Очень много людей, которые пострадали от большевиков, от гонений и закончили свой жизненный путь в Казахстане. Мы знаем, что было много репрессированных. Треть из них – представители духовенства, священники, не только из православных, но и исламских, католических духовенств, иудейских. Поскольку христианского духовенства было больше в количественном соотношении, то пострадало оно больше. Поэтому Казахстан – особая земля для церкви. В 1995 году, когда покойный Патриарх Алексей ІI был в нашей стране, он сказал, что Казахстан – открытый небу антиминса. Антиминса – это плат, на котором совершается богослужение. Вся наша земля – открытый плат перед небом, который полит кровью мучеников. Это светлая земля. Поэтому очень важно, чтобы на этой земле мы сохраняли мир, строили достойную жизнь для наших детей», - сказал ключарь Успенского кафедрального собора Протоиерей Дмитрий Байдек.

В храме действует простое правило: не мешать молиться другим людям. В любой церкви также следует соблюдать дресс-код. Одежда не должна быть вызывающей и привлекать внимание других людей, поэтому женщинам рекомендуется не надевать короткое платье. При храме действует церковная лавка, в которой вы можете приобрести необходимый церковный товар: свечи, иконы, книги, а также заказать необходимые требы, таковыми являются: таинство крещения, таинство венчания, таинство соборования, отпевание, а также освящение квартир, офисов, автомашин.

Храм расписан умелыми художниками. Представлены изображения реальных людей, которые хранят церковную память, прошли путь, по которому мы идем.

«Они смогли достичь тех идеалов, к которым мы стремимся. Поэтому мы называем их святыми – людьми, которые смогли обрести в себе Божью Благодать – Благодать Святого Духа. Они смогли стать такими, какими мы стремимся стать. Есть изображения храбрых воинов, претерпевших великие мучения, подвергнутых жестоким пыткам. Тем не менее, они не отступились от своей веры и умерли во время пыток. Христианские святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София считаются покровительницами семьи, материнства. Это главные человеческие добродетели. Это святые первых веков христианства», - сказал Протоиерей Дмитрий Байдек.

В храме также представлены иконы казахстанских святых Николая Алматинского, Себастьяна Карагандинского, Серафима Алматинского. Ключарь собора отметил, что во всех регионах Казахстана есть свои прославленные святые.

В ходе нашего визита в церковь мы увидели, как проводится одно из важнейших таинств в христианской церкви – крещение.

«Крещение – вступление в церковь. Это священнодействие, благодаря которому мы становимся частью общины. Сейчас совершается это таинство. Это завершающая внешняя часть. Прежде всего, мы должны поверить, а потом принять сердцем христианское учение и Христа. В чем заключается христианское учение? Господь сказал, что нужно исполнить две заповеди, чтобы ты был достойным Бога: любить Бога всем сердцем и ближнего полюбить как самого себя. Христианство – это очень простая и органичная вера. Суть этой веры в том, чтобы жить просто», - пояснил Протоиерей Дмитрий Байдек.

В церкви совершается особенная священная традиция – таинство покаяния. Священник принимает покаяния и именем Божьим прощает грехи человеку. Если человек осознает свой грех и раскаивается в этом, Господь дает такую возможность. Для сердца христианина это дорогой обряд.

«В 2010 году католическая делегация передала храму частицу мощей Апостола Андрея Первозванного (ученика Христа). Прошло 2 тыс. лет и сохранилась частичка останков этого человека. Эта великая святыня находится здесь», - отметил ключарь Свято-Успенского кафедрального собора. Помимо этого, в соборе хранятся другие значимые святыни: икона Божией Матери «Взыскание погибших», Астанайская икона Божией Матери.

Самой чтимой святыней Астанайского женского монастыря является икона Божией Матери «Взыскание погибших». После «перестройки», когда стали открывать монастыри и строить храмы, монахини неоднократно обращались к властям с прошением о регистрации монастыря, фактически существовавшего с середины 70-х годов, и, хотя и не без труда и обычных проволочек, в 1990 году монастырь зарегистрировали официально. По благословению правившего тогда Алма-Атинской епархией Архиепископа Евсевия, он был назван в честь чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», и поныне украшающей храм святой обители.

С незапамятных времен православный народ, свято веря во всесильную помощь Пресвятой Богородицы, усвоил Ей именование «Взыскание погибших», как последнему прибежищу, последней надежде погибающих людей. Под этим названием известно несколько чудотворных икон, через которые Матерь Божия являла свою милость людям, уже переступившим порог гибели.

«В старом центральном храме есть Астанайская икона Божьей матери, которая прославлена своими чудесами. Люди молились и получали то, что они хотели. Много фактов, когда родители не имели возможность родить ребенка, просили Бога о чуде, чтобы Господь дал им его. Эта икона изображена над столицей так, словно ее несут ангелы. В День города мы отмечаем день этой иконы. Когда Первый Президент бывал в храме, он всегда ставил свечу перед этой иконой, чтобы Бог хранил всех нас», - отметил ключарь храма.

В церкви хранится ковчег с мощами древних святых, которые были прославлены еще до разделения церквей. Маленькие кусочки, расположенные в рамках, это останки святых. Если в обычных условиях после смерти от человека ничего не остается и разлагается, то останки святых не подвергаются физическому уничтожению спустя тысячи лет.

Богослужения совершаются в храме каждый день. Только в период пандемии богослужения проводились в закрытом режиме без прихожан.

«Мы совершали богослужение в соборе и делали онлайн-трансляцию. Это были сложные времена. Тогда все нуждались в духовной поддержке. Были предприняты все меры предосторожности. Много средств потратили на приобретение масок и раздачу населению», - отметил Протоиерей Дмитрий Байдек.

На территории церкви расположен духовно-культурный центр. Внутри находится административная часть, музей, концертный зал. Священнослужители, которые не имеют своего жилья, живут здесь. Музей основан в 2017 году. Здесь представлены старинные книги, иконы, старинные облачения священнослужителей. Очень много интересных архивных фотографий. Отдельный уголок посвящен репрессированным казахстанским мученикам. Посетить музей не удалось в связи с проводимыми подготовительными работами к Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

«Представители православной церкви участвуют в работе Секретариата Съезда. Мы на постоянном контакте с министерством и организаторами Съезда. По опыту прошлых Съездов, делегации и участники посещают наши храмы. Представители христианских церквей, исламского мира, других религиозных вероисповеданий посещали нашу церковь. Считаю, что мы должны проводить подобные встречи.

Люди должны говорить друг с другом, должно быть общение. В наше время видим локальные конфликты, экономический кризис. На самом деле мы переживаем сложные времена. Если представители религии еще и будут дистанцироваться друг от друга, это может привести к печальным последствиям.

Поэтому съезд крайне важен и очень хорошо, что руководство нашей страны не отказывается от идеи проведения этого мероприятия. Уровень съезда зависит от ее организации. Организацию берет на себя государство. Чем больше диалога, общения между людьми, тем лучше для людей», - считает Протоиерей Дмитрий Байдек.