Фоторепортаж из Пекина: где прошлое соприкасается с настоящим

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Если в поисковике ввести ТОП-10 столиц мира, которые стоит посетить каждому, из всех перечисленных выделяется Пекин. Он входит в число четырех древних столиц Китая. История города насчитывает более 5 тысячи лет, поэтому здесь хорошо сохранились древнейшие архитектурные постройки. О столице Поднебесной, где прошлое соприкасается с настоящим, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Пекин по праву можно назвать зеленой столицей. Насаждений и деревьев тут очень много. Многие из них даже выше, чем многоэтажки и небоскребы. Поэтому достаточно спрятаться под деревьями, чтобы укрыться от солнца в знойную жару.

Еще больше поражает менталитет и культура пекинцев. Наблюдая за жизнью местного населения, мы не заметили, как мужчина плюется из окна своего авто, бросает окурок на землю или нарушает правила дорожного движения. Кстати, пекинцы стараются вообще не нарушать закон. Поэтому здесь низкий уровень преступности. Местные жители придерживаются правила: если хотите зарабатывать деньги, нужно трудиться, не покладая рук. Поэтому туристы могут почувствовать себя в безопасности в этом городе.

Особенно удивило то, как местные люди придерживаются здорового образа жизни. Вместо внедорожников и других авто пекинцы предпочитают велосипеды. И молодые люди, и лица пожилого возраста катаются по городу на них. Примечательно, что за час езды местные жители отдают всего лишь 1-2 юаней (около 70 или 100 тенге по нашему курсу). Почти бесплатно.

Архитектура, музеи и исторические постройки впечатляют каждого. Пекин заинтересует даже самого искушенного туриста. Это не просто крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны. Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР.

Если вы впервые оказались в этом удивительном городе, в первую очередь, вам следует окунуться в историю Поднебесной. В столице сохранились древнейшие архитектурные постройки.

В центре столицы расположена Минская стена, построенная в эпоху правления династии Мин. Именно эта династия оказала огромное культурное и политическое влияние на многие страны. А за время ее правления население увеличилось вдвое. К слову, именно члены этой династии продолжили строительство Великой Китайской стены.

Самая большая площадь в мире расположена в Пекине. Называется она ТяньМынь. Занимает 44 га земли. Одновременно на этой площади могут поместиться 1 млн человек. Каждый день на территории площади замечаешь длинную очередь. Отметим, что самые главные события в истории Китая проводились именно на этой площади. В 2008 году в Пекине прошла летняя олимпиада. На площади ТяньМынь тогда собрались лучшие спортсмены из разных стран мира. Военный парад с участием высокопоставленных гостей тоже проходил здесь. Каждый день около 50 тысячи человек посещают эту площадь. Поэтому, в первую очередь, туристам следует отправиться сюда.

Недалеко от этой площади расположен императорский дворец Гугун. Пекинцы называют это место запретным городом. Так получилось, что во время правления императора этот дворец действительно был закрытым для простых людей. Только император, его семья и чиновники могли находиться во дворце. Однако, простолюдинам было интересно узнать, что кроется за дверями закрытого дворца. Поэтому втайне от всех они проникали внутрь, чтобы посмотреть, как живут императоры. Не всегда такое тайное путешествие по дворцу завершалось успехом. Если их ловила охрана императора, строго наказывали.

Однако в 1924 году императорский дворец широко распахнул двери для простых людей. Каждый желающий мог окунуться в атмосферу времени, когда страной правили императоры.

Даже сегодня в запретном дворце Гугун и яблоку негде упасть. Родители рассказывают своим детям историю родной страны, бабушки и дедушки показывают внучатам прелести императорского дворца. В красивой национальной одежде гуляют по дворцу китаянки. Они и являются олицетворением многолетней истории страны во время правления императоров.

Путь до дворца длинный. Кругом зелень, цветы и деревья. Кстати, китайцы бережно относятся к зеленым насаждения приклеивают таблички на старинные деревья. Если вы увидели зеленую табличку, это означает, что дереву свыше 100 лет. Если висит красная табличка, то свыше 300 лет.

Войдя во дворец, поражаешься его величию и масштабу. Притрагиваясь к каждой детали, невольно переносишься в прошлое. Сразу же появляется образ императора и императрицы на троне, вот целая армия отправляется в далекий путь. В одном дворце чиновники обсуждают насущные вопросы.

Как нам рассказал гид Ван Янг Фан, который по-русски представился Иваном, здесь работали 24 императора. Дворец начали строить в 1406 году. Строительство завершили в 1420. За эти 16 лет появились храмы неба, земли, солнца и луны. Говорят, что дворец строили 100 тысяч мастеров и 1 млн рабочих. Может быть, поэтому каждая деталь выполнена искусно и имеет особый символ.

Во время правления императоров особым статусом и весом обладал лев. Во многих дворцах можно заметить скульптуры льва и львицы. Лапой лев прижимает шар, что означает власть, имущество и землю. Львица прижимает лапой львенка, чтобы в императорской династии на свет появлялось много детей.

Императоры почитали не только льва, но и дракона, черепаху и журавля. Черепаха и журавль символизируют долголетие. Есть поверье, что дракон охраняет покой императора. Поэтому в нарядах императоров часто встречается изображение дракона. Однако простым людям и чиновникам запрещалось наносить рисунок дракона на одежду.

Что самое интересное, по закону женщины не правили страной. В истории встречаются лишь две императрицы. Их мужья были больны, а пока сын подрастет, они помогали управлять страной. В народе говорят, что одна из императриц в прошлом была наложницей, которая вытеснила жену императора и сама встала у руля страны. Письменных доказательств на этот счет, к сожалению, нет.

В императорском дворце очень много разных зданий. Отдельная резиденция, где переодевался император. В другом дворце отдыхали, спали, вызывали по желанию наложниц. Императрицы жили в отдельном дворце. В отдельном дворце они принимали гостей и подарки. В одной резиденции жили матери императоров. В целом в истории Китая насчитывается около 500 императоров.

Вечером здесь становится по-особенному красиво и завораживающе. Из дворца открывается красивый вид на императорский парк. В те времена императоры переживали о собственной безопасности и безопасности семьи. Поэтому внутри дворца построили живописный сад с разнообразием цветов и зеленых насаждений. Специально из юга страны привозили красивые необычные камни. В центре сада расположено дерево супругов, что символизирует счастливый брак, крепкие отношения и бесконечную любовь.

Поэтому, оказавшись в Пекине, непременно стоит заглянуть в императорский дворец. Хотя бы для того, чтобы своими глазами увидеть те хоромы и великолепные дворцы, которые мы видели только в китайских исторических фильмах.

В Пекине для искушенного туриста построены и другие интересные сооружения. Одно из главных исторических объектов – музей коммунистической партии КНР. Музей открылся к 100летию Коммунистической партии Китая. Посвящен истории и основным достижениям китайских коммунистов. Площадь данного сооружения – около 150 тысяч кв. метров. В музее выставлено более 6 тысячи экспонатов, отражающих историю Компартии. Самые ключевые события из прошлого и настоящего, архивная фотосъемка с исторических событий коммунистов отображены на стендах в музее.

Экспонаты разделены на несколько групп и залов. Каждая из них посвящена определенному историческому периоду с момента основания партии. Также представлены кадры современной компартии Китая, когда генеральным секретарем стал нынешний глава государства Си Цзиньпин.

Отдельный стенд посвящен деятельности и плодотворному труду Мао Цзэдуна. Китайский коммунистический революционер внес огромный вклад в становление Китайской коммунистической партии.

Мао сыграл важную роль в укреплении командной экономики в Китае, разработке первой Конституции КНР, запуске программы индустриализации и инициировании военных проектов.

Мао считается одной из самых влиятельных фигур двадцатого века.

Помимо политического веса, он известен как теоретик, военный стратег и поэт. В копилке его заслуг – превращение Китая в ведущую мировую державу, повышение уровня грамотности, прав женщин, базовое здравоохранение, начальное образование, продолжительность жизни населения.

Отметим, что после реформ китайская экономика начала стремительно развиваться. Появилось много новых современных зданий. Пекин превратился в главный научный образовательный центр. Самые известные университеты расположены здесь.

Приехав в столицу Пекину, обязательно стоит отведать местную кухню. В первую очередь, туристам советуем отправиться в ресторан с китайским самоваром. Да-да, вам не послышалось. Правда, из самовара вы не будете пить чай. Китайский прибор, представляющий собой гибрид самовара и кастрюли, называют хого. В нем можно варить мясо и овощи по своему вкусу и желанию, добавив различные деликатесы.

Одно из популярных блюд – пекинская утка. Представляет собой натёртую мёдом утку, cо шкуркой, отслоенной путём нагнетания под кожу воздуха, запечённую в специальной печи на дровах из вишневого дерева. Процесс подготовки и жарки занимает около двух суток. При подаче на стол тушку утки нарезают на 80-120 тонких ломтиков, каждый обязательно с кусочком шкурки. Мясо и шкурка утки, которая должна быть хрустящей, тонкой и нежирной, подаются с мандаринскими блинчиками, молодым луком, надрезанным в виде кисточек, и соусами: сладким соусом из лопуха или соусом «Хойсин». Дополнительно могут быть включены прочие отдельные компоненты, например огурцы, нарезанные соломкой. Едят утку, заворачивая кусочки мяса со шкуркой в блинчики, предварительно обмазанные соусом при помощи луковой кисточки. Пекинскую утку также едят в рисовых блинчиках.

Одним словом, Пекин – одна из древнейших столиц Китая, где исторические архитектурные сооружения идут рука об руку с современными постройками и высокой культурой, своеобразной философией и высокими технологиями. Вы многое упускаете, если все еще не побывали в этой исторической, современной столице Поднебесной.