Фоторепортаж: Город масок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Казахстана с 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года завершился режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, в стране продолжают действовать карантинные ограничения. В большинстве регионов страны режим карантина сохраняется. Остается обязательным и ношение защитных масок, передает МИА «Казинформ».



