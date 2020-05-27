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Фоторепортаж: Город масок
27 Мая 2020 13:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Казахстана с 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года завершился режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, в стране продолжают действовать карантинные ограничения. В большинстве регионов страны режим карантина сохраняется. Остается обязательным и ношение защитных масок, передает МИА «Казинформ».
Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус,
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