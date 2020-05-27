+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 31 °С
USD 413.12 EUR 452.86
RUB 5.82 CNY 57.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фоторепортаж: Город масок

27 Мая 2020 13:10
Поделиться:
Фоторепортаж: Город масок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Казахстана с 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года завершился режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, в стране продолжают действовать карантинные ограничения. В большинстве регионов страны режим карантина сохраняется. Остается обязательным и ношение защитных масок, передает МИА «Казинформ».



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив