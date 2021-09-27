Фотокорреспонденты МИА «Казинформ» стали лауреатами конкурса «ZEREN-photofest»
С 24 по 26 сентября в Зеренди проходил первый конкурс фотожурналистов «ZEREN-photofest», организованный Евразийским национальным университетом.
Мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана и 25-летия ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.
В фестивале участвовали фотожурналисты Администрации Президента РК, Премьер-Министра, Министерства обороны, молодежного крыла Jas Otan, газет «Егемен Қазақстан», «Астана ақшамы», МИА «Казинформ», журнала National Geographic, информационных сайтов Tengrinews, Kazakhnews.kz, а также студенты ЕНУ.
По итогам соревнований номинации среди фотожурналистов были распределены следующим образом:
В номинации «Фотопортрет» победил фотожурналист газеты «Егемен Қазақстан» Ерлан Омаров. На втором месте - фотожурналист Президента Гани Омирбеков, на третьем месте - фотограф ЕНУ Ербол Ерденбек.
Лучшим в номинации «Фотопейзаж» признан Ерболат Шадрахов, шеф-фотограф журнала National Geographic Qazaqstan. Второе место занял фотожурналист Мухтар Холдорбеков ( МИА «Казинформ»), третье ̶ Мейирбек Тажкуранов (Jas Otan).
Победители в номинации «Фотоэтюд»: 1 место - Советбек Магзум (газета «Арқа ажары»), 2 место - Бауыржан Жуасбаев (МИА «Казинформ»).
В номинации «Фоторепортаж» места распределились следующим образом: 1 место - Турар Қазангапов (Tengrinews), 2 место - Аман Дюйсенбаев (фотожурналист Президента РК), 3 место - Нариман Мурзабаев (сайт Премьер-Министра РК).
Номинация «Фотоочерк»: 1 место - Доган Йылдыз (Kazakhnews.kz), 2 место - Султан Сейит (газета «Астана ақшамы»).
Номинация «Фотожурналист»: 1 место- Шукур Шахай (фотограф Премьер-Министра), 2 место - Орынбай Балмурат (газета «Егемен Қазақстан»).
Наряду с профессионалами, награды получили также студенты факультетов журналистики и политологии, а также архитектурно-строительного.
Номинация «Фотопортрет»: 1 место - Айбын Оралбек, 2 место - Сара Сахынбек, 3 место - Асель Казиева.
Номинация «Фотопейзаж»: 1 место - Камшат Атабаева, 2 место - Раушан Нургалиева, 3 место - Мерей Акылбек.
Номинация «Фотоэтюд»: 1 место - Гульзада Абылкайырова, 2 место - Досжан Кабдылманапов, 3 место - Айгерим Токтасын и Аружан Максутова.
Номинация «Фоторепортаж»: 1 место - Максат Рахымберды, 2 место - Серик Аружан, 3 место - Каракат Суханова;
Номинация «Фотоочерк»: 1 место - Ажар Макишева, 2 место - Аружан Рахымбердиева, 3 место - Шырын Халелова.
В состав конкурсного жюри вошли известные ученые: автор государственного Герба РК, профессор ЕНУ Жандарбек Малибеков, академик НАН РК, проректор ЕНУ Дихан Камзабекулы, декан факультета журналистики и политологии Кайрат Сак, заведующий кафедрой Телерадио и связи с общественностью Серикзат Дуйсенгазин и преподаватели.
Победители получили памятные призы.
Стоит отметить, что фестиваль стал площадкой для творческого союза фотокорреспондентов и студентов, постигающих азы журналистики.
В течение двух дней фотожурналисты столичных и международных СМИ, государственных органов, ветераны сферы обучили студентов технике разных жанров фотографии, а также обменялись профессиональным опытом путем проведения мастер-классов.
По итогам мероприятия в ЕНУ будет организована фотовыставка.