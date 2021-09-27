Фотокорреспонденты МИА «Казинформ» стали лауреатами конкурса «ZEREN-photofest»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена победителей конкурса «ZEREN-photofest», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 24 по 26 сентября в Зеренди проходил первый конкурс фотожурналистов «ZEREN-photofest», организованный Евразийским национальным университетом.

Мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана и 25-летия ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.

В фестивале участвовали фотожурналисты Администрации Президента РК, Премьер-Министра, Министерства обороны, молодежного крыла Jas Otan, газет «Егемен Қазақстан», «Астана ақшамы», МИА «Казинформ», журнала National Geographic, информационных сайтов Tengrinews, Kazakhnews.kz, а также студенты ЕНУ.

По итогам соревнований номинации среди фотожурналистов были распределены следующим образом:

В номинации «Фотопортрет» победил фотожурналист газеты «Егемен Қазақстан» Ерлан Омаров. На втором месте - фотожурналист Президента Гани Омирбеков, на третьем месте - фотограф ЕНУ Ербол Ерденбек.

Лучшим в номинации «Фотопейзаж» признан Ерболат Шадрахов, шеф-фотограф журнала National Geographic Qazaqstan. Второе место занял фотожурналист Мухтар Холдорбеков ( МИА «Казинформ»), третье ̶ Мейирбек Тажкуранов (Jas Otan).

Победители в номинации «Фотоэтюд»: 1 место - Советбек Магзум (газета «Арқа ажары»), 2 место - Бауыржан Жуасбаев (МИА «Казинформ»).

В номинации «Фоторепортаж» места распределились следующим образом: 1 место - Турар Қазангапов (Tengrinews), 2 место - Аман Дюйсенбаев (фотожурналист Президента РК), 3 место - Нариман Мурзабаев (сайт Премьер-Министра РК).

Номинация «Фотоочерк»: 1 место - Доган Йылдыз (Kazakhnews.kz), 2 место - Султан Сейит (газета «Астана ақшамы»).

Номинация «Фотожурналист»: 1 место- Шукур Шахай (фотограф Премьер-Министра), 2 место - Орынбай Балмурат (газета «Егемен Қазақстан»).

Наряду с профессионалами, награды получили также студенты факультетов журналистики и политологии, а также архитектурно-строительного.

Номинация «Фотопортрет»: 1 место - Айбын Оралбек, 2 место - Сара Сахынбек, 3 место - Асель Казиева.

Номинация «Фотопейзаж»: 1 место - Камшат Атабаева, 2 место - Раушан Нургалиева, 3 место - Мерей Акылбек.

Номинация «Фотоэтюд»: 1 место - Гульзада Абылкайырова, 2 место - Досжан Кабдылманапов, 3 место - Айгерим Токтасын и Аружан Максутова.

Номинация «Фоторепортаж»: 1 место - Максат Рахымберды, 2 место - Серик Аружан, 3 место - Каракат Суханова;

Номинация «Фотоочерк»: 1 место - Ажар Макишева, 2 место - Аружан Рахымбердиева, 3 место - Шырын Халелова.

В состав конкурсного жюри вошли известные ученые: автор государственного Герба РК, профессор ЕНУ Жандарбек Малибеков, академик НАН РК, проректор ЕНУ Дихан Камзабекулы, декан факультета журналистики и политологии Кайрат Сак, заведующий кафедрой Телерадио и связи с общественностью Серикзат Дуйсенгазин и преподаватели.

Победители получили памятные призы.

Стоит отметить, что фестиваль стал площадкой для творческого союза фотокорреспондентов и студентов, постигающих азы журналистики.

В течение двух дней фотожурналисты столичных и международных СМИ, государственных органов, ветераны сферы обучили студентов технике разных жанров фотографии, а также обменялись профессиональным опытом путем проведения мастер-классов.

По итогам мероприятия в ЕНУ будет организована фотовыставка.







