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    10:45, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Фотокорреспондент МИА «Казинформ» награжден медалью «Еңбек ардагері»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева вручила фотокорреспонденту международного информационного агентства «Казинформ» Виктору Федюнину медаль «Еңбек ардагері», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе совещания ко Дню работников средств массовой информации Виктор Федюнин награжден медалью «Еңбек ардагері».

    «В фотожурналистике работаю с 2000-х годов. Работал в газетах «Вечерняя Астана», «Астана ақшамы», «Око». В 2006 году перешел в МИА «Казинформ». Нравятся и работа, и коллектив, сам темп работы. Мы всегда на острие новостей и событий. Проходят очень разнообразные события различного масштаба и благодаря нашим журналистам мы всё освещаем», - отметил Виктор Федюнин.

    Ранее министр информации и общественного во время совещания обратилась к представителям СМИ и поздравила с профессиональным праздником.

    Напомним, сегодня журналисты Казахстана отмечают свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации.


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