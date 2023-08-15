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    21:46, 14 Август 2023 | GMT +6

    Фотограф National Geographic заснял сайгаков в Алматы

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    Фото: Joel Sartore/Photo Ark/National Geographic
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный фотограф-натуралист из Соединенных Штатов Джоэл Сарторе, который работает в журнале National Geographic, приехал в зоопарк Алматы специально, чтобы сделать снимки сайгаков и уларов, внесенных в Красную книгу МСОП, передает МИА «Казинформ».

    Джоэл Сарторе работает в журнале National Geographic более 20 лет. Он возглавляет проект The National Geographic Photo Ark - 25-летний проект по документированию 12 000 видов животных, обитающих в мировых зоопарках и заповедниках.

    «Джоэл Сарторе пробыл в Алматы всего три дня для того, чтобы снять сайгаков и уларов, внесенных в Красную книгу МСОП. Ведь Алматинский зоопарк один из немногих, в котором содержатся и размножаются сайгаки. Джоэл снимает животных на черном или белом фоне, чтобы детали не отвлекали от самого животного. На его снимках прекрасны как маленькая мышь, так и огромный слон. Своими работами фотограф хочет привлечь людей к проблеме выживания видов. В его планах снять 20 000 животных за 20 лет», - рассказали в пресс-службе зоопарка Алматы.

    «По меньшей мере 75-80% видов, которые я фотографирую, можно спасти от вымирания. Для этого люди должны знать, что они существуют. Люди должны в них влюбиться, захотеть узнать, как им помочь». Цель «фотоковчега» - отдать должное всем существам, большим и маленьким и дать людям понять, что если они исчезнут, то можем исчезнуть и мы», - говорит Джоэл Сарторе.


    Теги:
    Общество Природа Алматы Видео Животные Сайгак
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