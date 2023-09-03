Фото Серика Кудебаева за богатым дастарханом в тюрьме вызвало возмущения граждан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД прокомментировали появившееся в сети фото бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, где он сидит за богатым дастарханом в месте отбывания наказания, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На снимке Кудебаев изображен в окружении мужчин за достаточно богато накрытым дастарханом.

В КУИС отметили, что согласно правилам внутреннего распорядка, утвержденным приказом МВД (№819 от 17.11.2014г.), осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС, имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками. Они также имеют право употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время. Эти требования распространяются на все виды учреждений УИС.

«Предварительно установлено, что в учреждении №22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области осужденные получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков). В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование. Комитет уголовно-исполнительной системы придерживается принципиальной позиции в вопросах нарушения законности со стороны личного состава. Каждая поступившая информация тщательно проверяется, и в случае подтверждения нарушения нами принимаются меры в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что появившееся недавно в сети фото находящегося в заключении Серика Кудебаева вызвало бурный спор среди пользователей Казнета. По словам автора фото, размещенного в Instagram-паблике taldykorgan.insta_, снимок был сделан в тюрьме, где Кудебаев отбывает наказание.