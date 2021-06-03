Фото разыскиваемых преступников показала полиция Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана опубликовали фото разыскиваемых по подозрению в кражах и мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

По данным полиции, эти люди подозреваются в кражах из автомашин, домов и квартир, в том числе личного имущества. Кроме того, среди них есть и мошенники, завладевшие денежными средствами путем обмана.

«К примеру, за совершение кражи денежных средств из квартиры путем свободного доступа по улице 188 объявлена в розыск 28-летняя уроженка Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 УК РК. Данное преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой», – говорится в сообщении

На установление преступников ориентирован личный состав департамента полиции. Ориентировки с изображением подозреваемых размещены в аэропортах, ж/д и автовокзалах. Организован поиск в пассажиропотоке.

Полиция просит граждан при задержании подозреваемых лиц или получении информации об их местонахождении сообщить по телефонам: 8-(7172) 71-60-69, 71-61-48, 8-775-532-66-37.