РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:40, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Фото разыскиваемых преступников показала полиция Нур-Султана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана опубликовали фото разыскиваемых по подозрению в кражах и мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

    По данным полиции, эти люди подозреваются в кражах из автомашин, домов и квартир, в том числе личного имущества. Кроме того, среди них есть и мошенники, завладевшие денежными средствами путем обмана.

    «К примеру, за совершение кражи денежных средств из квартиры путем свободного доступа по улице 188 объявлена в розыск 28-летняя уроженка Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 УК РК. Данное преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой», – говорится в сообщении

    На установление преступников ориентирован личный состав департамента полиции. Ориентировки с изображением подозреваемых размещены в аэропортах, ж/д и автовокзалах. Организован поиск в пассажиропотоке.

    Полиция просит граждан при задержании подозреваемых лиц или получении информации об их местонахождении сообщить по телефонам: 8-(7172) 71-60-69, 71-61-48, 8-775-532-66-37.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!