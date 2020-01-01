Фото новогоднего салюта в Нур-Султане опубликовал National Geographic

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мировое издание «National Geographic» опубликовало подборку фотографий новогодних салютов из разных уголков мира. В нее вошел и снимок моста в Нур-Султане на реке Есиль, передает МИа «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Полночь в Нур-Султане, Казахстан. В преддверии 2020 года путешествуйте по миру с нашими фотографами, которые покажут вам свои новогодние праздники в реальном времени. # nye2020», - гласит подпись к фото столичного салюта на странице в Instagram National Geographic.





Фото сделал знаменитый американский фотограф Джордж Штайнмец (George Steinmetz).

«Он находится в столице Казахстана для подготовки фотоматериалов о Нур-Султане по направлению издания «National Geographic». Они изъявили желание приехать в Нур-Султан и фотографировать город зимой. Джордж известен своими уникальными фотографиями, сделанными с параглайдера (парашют с мотором)», - сообщили в управлении по делам общественного развития города Нур-Султан.

За свою 25-летнюю карьеру Джордж неоднократно становился призером World Press Photo, Pictures of the Year, Overseas Press Club, Life Magazine’s Alfred Eisenstadt Awards, National Science Foundation и др. National Geographic и GEO Magazine постоянно публикуют его фотографии.

На страницу National Geographic в Instagram подписаны 128 млн человек со всех стран мира.

Отметим, что жители и гости города наблюдали фейерверк в ночь на 1 января с набережной реки Есиль, на территории Ботанического сада, в сквере на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина. Салют начался в 00:00 по местному времени и продлился 7 минут. Высота фейерверка - 210 метров, ширина – 250 метров. С каждой точки выпущено от 3,5 до 4 тыс. выстрелов.

Из городского бюджета деньги на салют не выделялись, фейерверк организован за счет средств спонсоров.