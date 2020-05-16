Фото людей на карантине в отеле Бишкека набирает популярность в сети

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В социальных сетях набрала популярность фотография, сделанная на обсервации в отеле «Ак-Кеме» в Бишкеке. Фотографию опубликовали в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

На фото видно, что люди выходят на балкон, чтобы подышать воздухом.

В кадре только часть здания отеля.

В сообщении говорится, что по алгоритму Минздрава, у прибывающих граждан из-за рубежа проводится сбор анализов на ПЦР диагностику COVID-19. В течение трёх дней они находятся в карантинной зоне.

«Если анализ отрицательный и человек не входит в число контактных, то его отправляют на домашний карантин с обязательством соблюдения всех правил и требований. Если дома нет условий, то Минздрав определит в одну из обсерваций. В случае положительного результата, лицо помещается на лечение в стационар, а контактные с отрицательным анализом остаются в обсервации под наблюдением медиков», - говорится в сообщении.