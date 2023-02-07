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Форвардный закуп позволит использовать урожай этого года до апреля 2024-го

7 Февраля 2023, 11:31
Форвардный закуп позволит использовать урожай этого года до апреля 2024-го

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин рассказал о проводимой работе по стабилизации цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На уровне Правительства вся необходимая методологическая и правовая работа проделана. Первое, переформатирован подход по выдаче займов напрямую производителям, в настоящее время профинансировано сырье для сахарных заводов», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

Во-вторых, по его словам, изменен механизм формирования стабфондов, закуп осуществляется в период сбора урожая, когда на рынке конкурентные цены, а реализация продукции стабфондов осуществляется в период межсезонья.

В-третьих, введен механизм форвардного закупа, позволяющий контрактоваться у производителей с хранением продукции до момента реализации.

«В этом году это позволит использовать урожай 2023 года до апреля месяца 2024 года Форвардный метод закупа реализуется в восьми регионах – это Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Жетысуская, Кызылординская, Абайская, Улытауская, Актюбинская области», - добавил министр.

Ранее Премьер-Министр раскритиковал работу акиматов по стабилизации цен на продукты.


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