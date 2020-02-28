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Форвард сборной Казахстана вошел в пятерку лучших бомбардиров «регулярки» КХЛ

28 Февраля 2020 04:30
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Форвард сборной Казахстана вошел в пятерку лучших бомбардиров «регулярки» КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Форвард сборной Казахстана Найджел Доус вошел в пятерку лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Два набранных очка в последнем матче с казанским «Ак Барсом» (3:0) позволили Доусу подняться на пятую строчку в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Найджел набрал ровно 50 очков (20 заброшенных шайб и 30 ассистов).

Лучшим бомбардиром же «регулярки» стал форвард московского «Динамо» Максим Шипачев (65 очков). Второе место занял его одноклубник Дмитрий Яшкин (63), третье — нападающий ЦСКА Кирилл Капризов (62).


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Ключевые слова: Спорт,
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