Форвард сборной Казахстана вошел в пятерку лучших бомбардиров «регулярки» КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Форвард сборной Казахстана Найджел Доус вошел в пятерку лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Два набранных очка в последнем матче с казанским «Ак Барсом» (3:0) позволили Доусу подняться на пятую строчку в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Найджел набрал ровно 50 очков (20 заброшенных шайб и 30 ассистов).

Лучшим бомбардиром же «регулярки» стал форвард московского «Динамо» Максим Шипачев (65 очков). Второе место занял его одноклубник Дмитрий Яшкин (63), третье — нападающий ЦСКА Кирилл Капризов (62).