Форвард сборной Казахстана вернётся в «Барыс» в обмен на денежную компенсацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 33-летний форвард «Югры» и сборной Казахстана Евгений Рымарев перейдет в «Барыс» в обмен на денежную компенсацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт sport.kz

В этом сезоне казахстанский хоккеист провёл за клуб из Ханты-Мансийска 6 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков. В прошлом сезоне вместе с «Югрой» он стал обладателем Кубка Петрова, главного трофея Высшей хоккейной лиги.

Евгений Рымарев играл за «Барыс» с 2008 по 2012, а также с 2014 по 2017 годы. Всего в КХЛ он провёл 207 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрал 44 (17+27) очков.