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    22:43, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Форвард сборной Казахстана вернётся в «Барыс» в обмен на денежную компенсацию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 33-летний форвард «Югры» и сборной Казахстана Евгений Рымарев перейдет в «Барыс» в обмен на денежную компенсацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт sport.kz

    В этом сезоне казахстанский хоккеист провёл за клуб из Ханты-Мансийска 6 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков. В прошлом сезоне вместе с «Югрой» он стал обладателем Кубка Петрова, главного трофея Высшей хоккейной лиги.

    Евгений Рымарев играл за «Барыс» с 2008 по 2012, а также с 2014 по 2017 годы. Всего в КХЛ он провёл 207 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрал 44 (17+27) очков.


    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс Астана КХЛ
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