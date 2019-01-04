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Форвард сборной Казахстана с опытом игры в КХЛ перешел в «Торпедо»

4 Января 2019 18:50 139
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Форвард сборной Казахстана с опытом игры в КХЛ перешел в «Торпедо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий сборной Казахстана Артем Лихотников перешел в устькаменогорский ХК «Торпедо», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM». С экс-игроком «Барыса» подписан двусторонний контракт до конца сезона.

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«Сезон 2018/2019 Артем Лихотников начинал в столичном «Номаде» (13 матчей, 6 шайб и 2 голевые передачи), затем перешел в «Молот-Прикамье» (17 матчей, 1 голевая передача). Воспитанник темиртауского хоккея будет выступать в «Торпедо» под игровым номером 12», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне Лихотников выступал за «Барыс». В 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 4 (2+2) очка.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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