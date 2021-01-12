Форвард АФК «Кайрат» номинирован на звание лучшего игрока мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 32-летний нападающий АФК «Кайрат» и сборной Бразилии Гадейя номинирован на звание лучшего игрока мира в сезоне-2020 по версии «Futsalplanet Awards», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт KazFootball.kz.
Спортсмен пополнил «Кайрат» в июне 2020 года. В 11 матчах за алматинцев забил 8 голов.
Также среди претендентов иранский экс-нападающий «Кайрата» Хоссейн Тайеби, который вторую половину года провел в португальской «Бенфике». Всего 10 претендентов на звание.
Список претендентов на звание лучшего игрока мира:
1. Леандро Куццолино, Аргентина («Леванте», Испания / «Пезаро», Италия);
2. Дейвес Мораеш, Бразилия («Коринтианс», Бразилия);
3. Феррао, Бразилия («Барса», Испания);
4. Гадейя, Бразилия («Интер», Испания / «Кайрат», Казахстан);
5. Бабалу, Италия («Спортинг», Португалия);
6. Артем Ниязов, Россия (КПРФ, Россия);
7. Пито, Бразилия («Интер», Бразилия);
8. Родриго, Бразилия («Магнус», Бразилия);
9. Серхио Лозано, Испания («Барса», Испания);
10. Хоссейн Тайеби, Иран («Кайрат», Казахстан / «Бенфика», Португалия).
Напомним, сборная Казахстана по мини-футболу в третий раз в своей истории номинирована на звание лучшей сборной мира.
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