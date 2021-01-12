Форвард АФК «Кайрат» номинирован на звание лучшего игрока мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 32-летний нападающий АФК «Кайрат» и сборной Бразилии Гадейя номинирован на звание лучшего игрока мира в сезоне-2020 по версии «Futsalplanet Awards», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт KazFootball.kz.

Спортсмен пополнил «Кайрат» в июне 2020 года. В 11 матчах за алматинцев забил 8 голов.

Также среди претендентов иранский экс-нападающий «Кайрата» Хоссейн Тайеби, который вторую половину года провел в португальской «Бенфике». Всего 10 претендентов на звание.

Список претендентов на звание лучшего игрока мира:

1. Леандро Куццолино, Аргентина («Леванте», Испания / «Пезаро», Италия);

2. Дейвес Мораеш, Бразилия («Коринтианс», Бразилия);

3. Феррао, Бразилия («Барса», Испания);

4. Гадейя, Бразилия («Интер», Испания / «Кайрат», Казахстан);

5. Бабалу, Италия («Спортинг», Португалия);

6. Артем Ниязов, Россия (КПРФ, Россия);

7. Пито, Бразилия («Интер», Бразилия);

8. Родриго, Бразилия («Магнус», Бразилия);

9. Серхио Лозано, Испания («Барса», Испания);

10. Хоссейн Тайеби, Иран («Кайрат», Казахстан / «Бенфика», Португалия).

Напомним, сборная Казахстана по мини-футболу в третий раз в своей истории номинирована на звание лучшей сборной мира.