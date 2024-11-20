Форум женщин-предпринимателей тюркских государств прошел в Астане

В форуме приняли участие более 200 предпринимателей, представителей государственных органов, инвесторов и экспертов для обсуждения усиления роли женщин тюркского мира в экономике.

Фото: Ирис Мамбур

— По данным Министерства национальной экономики, доля женщин на государственной службе составляет 55,8%, из них в центральных государственных органах 58,9%, в акиматах 52,5%. Радует доля женщин в малом и среднем бизнесе — это ровно половина. Доля женщин руководителей предприятий 31,3%. Доля женщин руководителей на государственной службе почти 40%, из них в центральных госорганах 45%. Доля женщин в руководстве страны, в Правительстве 14%, в Парламенте 18%, в советах директоров квазигосударственных компаний 13%, — сказала заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Гульнар Бижанова.

По ее словам, в свое время были внесены изменения в законодательство и принято решение об увеличении доли женщин в Мажилисе Парламента и в маслихатах. Тем не менее, цифры показывают, что этот уровень нужно еще наращивать.

— Доля женщин в добывающей промышленности составляет от 20 до 26 процентов, включая металлургию, а в сфере нефтегазодобычи и добычи угля доля женщин составляет 17% и 20%. А ведь мы сегодня говорим о современной добыче, это не прежние кирка и лопата. Это высокотехнологичные предприятия, — сказала Г. Бижанова.

Соучредитель стартапа YAYA Лаура Ералиева рассказала о своем опыте успеха. Она отметила, что в первую очередь нужно совершенствовать свои знания.

Фото: Ирис Мамбур

Проект YAYA — это единый детский абонемент. Компания Л. Ералиевой работает в Астане, Алматы, Ташкенте. Стартап признан лучшим в Казахстане в 2024 году. Суть проекта в том, что в мобильном приложении родители получают доступ к 500+ детским центрам, от спортивных до развивающих секций.

— Этот проект, наверное, находит отклик у всех родителей во всем мире, поэтому мы выигрываем разные премии, я была в Америке, в Сан-Франциско, представляла Казахстан, была в Сингапуре. Все это дает уверенность в том, что мы можем продвигать наш проект дальше — в Узбекистан, Турцию, Азербайджан и в другие страны. Мы намерены привлекать в эту сферу как можно больше женщин, — сказала Л. Ералиева.

В свою очередь, председатель совета учредителей производителя медицинских изделий ТОО «Дольче Фарм» Елена Ли говорила о высоком экономическом потенциале тюркских государств.

— Это общая большая территория, население которой очень сильно связано корнями, традициями, и мы очень хорошо понимаем друг друга. Среди тюркских стран я хотела бы выделить страны Центральной Азии и Казахстан. Мы являемся многонациональной страной, я сама являюсь кореянкой. Но мы мыслим абсолютно как казахстанцы, у нас своя ментальность. Пандемия прошла, но в мире не снижается актуальность этой проблемы. Мы все должны сделать какие-то выводы… Нужна противоинфекционная настороженность всех стран, всех служб здравоохранения, потому, что никто сейчас не гарантирует — раньше пандемии были один раз в 100 лет, а теперь гораздо чаще. Мы сейчас проводим масштабную работу совместно с тюркскими государствами, — сказала Елена Ли.

На форум специально приехал известный ученый, академик Кунсулу Закария, принимавшая участие в разработке вакцины «КазВак». По ее словам, в Казахстане доля женщин-ученых больше, чем мужчин, она достигла 52%.

— То, что мы на этой большой площадке объединились и рассматриваем вопросы современности, в которых должна, обязана принимать участие женщина — это дорогого стоит, это очень важно на сегодняшний день. Мне хотелось бы, чтобы наши ряды активных, продвинутых и умных женщин увеличивались. Во всех наших тюркских странах представители женского населения добиваются высоких достижений, и мы гордимся этим и радуемся, — сказала К. Закария.

Также выступила член национальной паралимпийской сборной, ведущий инженер службы цифровизации ТОО «Корпорация «Казахмыс» Айсулу Сулейменова, которая затронула вопрос о препятствиях, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями.

Фото: Ирис Мамбур

— Каждая организация, компания могут дать человеку возможность быть полезным. Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что все преграды я преодолела благодаря не только своему упорству и поддержке близких, но и благодаря тем людям, которые увидели во мне не только мои ограничения, но и мои возможности и мечты, — сказала А. Сулейменова.

Коммерческий директор ТОО «MAKER» группы компаний «Казахмыс» Светлана Алексеева пришла в машиностроительную отрасль более 15 лет назад. За это время она выросла от рядового сотрудника до руководящей должности. Годовой оборот предприятия достиг 18 миллиардов тенге.

— Мы должны показывать своим примером, что женщины и в машиностроении могут добиться успехов, могут занимать руководящие должности, могут развиваться, — подчеркнула С. Алексеева.

По ее словам, женщины могут осваивать все профессии, работать во всех сферах.