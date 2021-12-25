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Форум женщин «Жетістік жолдары: әйелдер белсенділігінің қоғамдағы рөлі» прошёл в Атырау

25 Декабря 2021 22:23
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Форум женщин «Жетістік жолдары: әйелдер белсенділігінің қоғамдағы рөлі» прошёл в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Форум женщин «Жетістік жолдары: әйелдер белсенділігінің қоғамдағы рөлі» прошёл в Атырау. Принявший участие в мероприятии аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов отметил большую роль женщин, матерей в становлении и укреплении государственности в годы суверенитета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В исторических успехах страны за 30 лет и ваш труд. Особенно неоценим ваш вклад в укрепление семейных ценностей в этот период. Приняты важные документы в целях совершенствования семейной политики и государственной поддержки матери и ребенка, создана целая система в данном направлении. В Казахстане отмечается День семьи, сформировалась национальная модель социальной поддержки семей с детьми. Наряду с этим, ежегодно проводится национальный конкурс «Мерейлі отбасы», реализуются многие конкретные мероприятия. Такие полезные меры положительно влияют на укрепление основ каждой семьи. Все это, в конечном итоге, определяет будущее страны», - сказал глава региона, озвучив и некоторые показатели области.






К примеру, в области есть более 10 тысяч матерей – героинь. В этом году из жилищного фонда местных исполнительных органов 222 семьи обеспечены жильем. Наряду с этим, в рамках программы «Бақытты отбасы» обрели жилье около 400 семей. По статистическим данным, 85% педагогов, 72% медработников и 60% госслужащих области составляют женщины.

«Женщины-предприниматели вносят свою лепту и в развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Количество возглавляемых женщинами субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 8% по сравнению с прошлым годом, превысив 26 тысяч. Это около 45% всех зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса», - отметил М. Досмухамбетов.




Выступившая с речью кавалер орденов «Парасат», «Құрмет», почетный гражданин Атырауской области Рашиля Мурсалиева сказала:

«Мы работали в сложное время, было немало трудностей. И в тот период женщины трудились наравне с мужчинами, доказав свою важную роль в обществе. Сейчас эти трудности остались позади. Все это, в конечном итоге, достижения независимости. Хочу подчеркнуть, что и Елбасы, и Глава государства всегда оказывали и оказывают поддержку женщинам. Это, конечно, окрыляет нас», - сказала она.

На форуме группе женщин, занимающихся активной общественной деятельностью в регионе, были вручены благодарственные письма председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и акима области.


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#Атырауская область   #Акимат   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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