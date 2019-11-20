Форум Zhas Barys прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в рамках Года молодёжи прошёл форум Zhas Barys 2019. В 10 номинациях были отмечены лучшие молодые сотрудники в своей сфере, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организовано в целях поддержки молодых специалистов, внесших большой вклад в развитие государственной молодежной политики, принимающих активное участие в политической и общественной жизни страны и молодых предпринимателей.

«Отрадно, что сегодня у региона есть молодежь с высокой гражданской позицией, которая может открыто выражать свое мнение, озвучивая актуальные проблемы общества в целом, и проблемы молодежи в частности. Наша основная задача - создать все условия для того, чтобы вы могли получить качественное образование и востребованную профессию.

В рамках выполнения поручений Первого Президента в регионе принимаются эффективные меры: молодым специалистам и семьям вручены сто квартир в микрорайоне Нур Актобе, в райцентрах выделены ещё 12 квартир. Для обеспечения жильем 282 специалистов, начинающих трудовой путь в сёлах в рамках программы «С дипломом - в село» выделено 987 млн тенге», - подчеркнул аким области Ондасын Уразалин.

Затем он вручил награды и денежные премии в 10 номинациях: «Лучший молодой работник», «Лучший в сфере культуры», «Лучшая волонтерская группа», «Лучший молодой специалист села», «Лучший молодой предприниматель», «Герой года», «Лучшая молодая семья», «Лучший молодежный ресурсный центр».









Обладатели молодёжной премии «Жас Ақтөбе» режиссер областного телевидения «Ақтөбе» Азамат Айнагулов и сотрудник Актюбинского филиала Жилстройсбербанка Максат Заитов поблагодарили Ондасына Уразалина за поддержку и заботу о подрастающем поколении.

Отметим, в регионе проживает свыше 202 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. В целом с начала 2019 года трудоустроено более 16 тысяч молодых людей, в том числе 8 710 на постоянные рабочие места, на молодежную практику направлены свыше трёх тысяч человек, на социальные рабочие места - 505. Почти 5000 молодых людей трудились в отряде «Жасыл ел».

В этом году на реализацию молодежных стартап-проектов выделено 40 млн тенге, различными мероприятиями в сфере предпринимательства охвачены более 8 тысяч человек. Более 300 получили микрокредиты, гранты и смогли открыть свой бизнес.