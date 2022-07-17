17 Июля 2022 03:00

Форум земляков пройдет в День рождения Абая в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 10 августа, в День рождения Абая, в городе Семее пройдет Форум земляков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz .

Как сообщили в акимате, аким Абайской области Нурлан Уранхаев встретился с бизнес-сообществом. Глава региона рассказал об идее проведения в Семее встречи с предпринимателями-уроженцами региона.

«10 августа мы будем отмечать День рождения Абая. Это будет первое чествование великого поэта и мыслителя после ​ создания области, носящей его имя. Поэтому хотелось бы, чтобы празднования стали запоминающимися. Мы предлагаем провести в Семее Форум земляков, уроженцев бывшей Семипалатинской области и Семея», - сказал аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

Глава региона отметил, что будут приглашены знаковые представители бизнеса, которые достигли успеха в разных сферах, сохранили любовь к родному городу и желание помочь в становлении новой области. Сейчас составляется перечень участников будущей встречи. Все предприниматели могут предлагать имена приглашенных и активно участвовать в организации предстоящего форума.



