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Форум выпускников молодежного проекта «Samgaý» провели в Атырау

18 Декабря 2019 02:11
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Форум выпускников молодежного проекта «Samgaý» провели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Форум выпускников молодежного проекта «Samgaý» провели в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Проект «Развитие навыков подростков и молодежи для обучения, трудоустройства и достойной работы «Samǵaý» реализуется в рамках Года молодежи, объявленного по инициативе Первого Президента РК — Елбасы Н.А. Назарбаева.

Организаторами международного мероприятия выступило ОО «Сообщество молодежных работников» при поддержке Детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» в Казахстане и управление по вопросам молодежной политики Атырауской области.

«На форуме молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет учились быть успешными, приобретали жизненно важные навыки, которые в дальнейшем помогут им в обучении, трудоустройстве, в общении с людьми и даже в семейных отношениях. Тренеры международного класса из Беларуси, Армении, России, а также коучи республиканского уровня в рамках форума провели в малых группах мастер-классы, мотивационные сессии, а также обучали ораторскому искусству», - рассказал программный менеджер по развитию детей и подростков ОО «Сообщество молодежных работников» Айдар Хамит.

Обучение прошли сотрудники молодежных ресурсных центров города Атырау и районов, специалисты молодежных организаций из Кызылорды, Актобе, Мангистауской области, Уральска, Караганды.

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Ключевые слова: Атырауская область, Молодежь,
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Автор:

А. Соколов

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