Форум в Давосе отложили из-за пандемии коронавируса

ДАВОС. DEUTSCHE WELLE - КАЗИНФОРМ - Всемирный экономический форум отсрочили на начало лета 2021 года, а в январе его организаторы устроят ряд онлайн-конференций с участием ведущих политиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе на фоне пандемии коронавируса будет перенесен с января на начало лета 2021 года, сообщили его организаторы в среду, 26 августа.

«Это решение далось непросто, ведь сейчас так важно, чтобы ведущие мировые политики собрались вместе в поисках пути к восстановлению (экономики. - Ред.), - говорится в заявлении устроителей ВЭФ.

В документе указано, что детали, касающиеся новой даты проведения мероприятия, сообщат, как только организаторы будут уверены в том, что «выполнены все условия, гарантирующие здоровье и безопасность участников форума и принимающей стороны».

Несмотря на перенос форума, 25 января должны начаться так называемые «давосские диалоги» - проходящие в цифровом формате консультации с участием высокопоставленных гостей. В этот период ведущие мировые политики получат возможность обсудить ситуацию в мире в 2021 году, указали представители форума.

Изначально очередной Всемирный экономический форум в Давосе было намечено провести с 26 по 29 января 2021 года.