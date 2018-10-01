-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:22 228
-
вчера 23:31 233
-
вчера 22:59 238
-
-
-
вчера 21:12 245
-
вчера 20:20 617
-
вчера 19:50 288
-
вчера 19:25 235
-
-
вчера 17:37 366
-
вчера 17:25 336
-
вчера 16:56 313
-
вчера 16:25 388
-
-
-
-
вчера 14:30 337
-
-
вчера 13:35 513
-
-
вчера 12:55 397
-
вчера 12:20 360
-
-
вчера 11:00 775
-
вчера 10:40 698
-
вчера 09:17 1563
-
вчера 09:00 934
-
вчера 08:30 1887
-
вчера 08:00 401
-
вчера 07:30 376
-
вчера 07:00 318
-
вчера 06:10 354
-
вчера 05:20 411
-
вчера 04:20 475
Форум ученых СНГ пройдет в Ереване
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15-16 октября 2018 года в городе Ереване состоится II Форум ученых Содружества Независимых Государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.
Форум проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. Основными организаторами научного мероприятия являются Национальная академия наук и Министерство науки и образования Республики Армения.
«Основные цели форума - активизация и развитие научно-технического сотрудничества стран Содружества Независимых Государств, придание импульса к инициации совместных исследований, разработка предложений по развитию инновационной политики государств - участников СНГ, а также популяризация науки и научной деятельности среди молодежи стран Содружества. Предполагается, что результатом такого масштабного мероприятия ученых государств - участников СНГ станет развитие в перспективе процессов формирования общего научно-инновационного пространства в рамках Содружества, совершенствование механизмов его функционирования, выработка рекомендаций по проведению слаженной и системной работы ответственных ведомств стран СНГ в области науки», - рассказали в Исполкоме СНГ.
По информации организаторов, ожидается, что форум будет способствовать налаживанию устойчивых «горизонтальных» неформальных связей между общественно активными представителями научных сообществ стран СНГ, что приведет к увеличению количества международных научных исследований, координации действий по решению проблем молодых ученых на пространстве Содружества.
Помимо пленарного заседания в рамках форума предусмотрено проведение трех круглых столов на темы: «Состояние и перспективы развития фундаментальной науки»; «Совершенствование научного сотрудничества в цифровую эпоху»; «Инновационные научные исследования». По итогам мероприятий будет принята декларация форума.
По задумке организаторов, форум должен стать эффективной площадкой для диалога и долгосрочных личных и деловых контактов между представителями научных сообществ стран СНГ, а также для формирования интернациональных научных групп и коллективов по выполнению высокотехнологичных исследований.
- Сотрудников KEGOC признали одними из лучших в СНГ
- Страны СНГ договорились о совместном исследовании космоса
- Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе
- Как в Таджикистане подготовились к саммиту СНГ
- Командно-штабное учение «Чистое небо-2018» прошло в Алматы
- Главы государств СНГ обсудят широкий спектр вопросов на заседании в Душанбе - эксперт