Форум ученых СНГ пройдет в Ереване

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15-16 октября 2018 года в городе Ереване состоится II Форум ученых Содружества Независимых Государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.

Форум проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. Основными организаторами научного мероприятия являются Национальная академия наук и Министерство науки и образования Республики Армения.

«Основные цели форума - активизация и развитие научно-технического сотрудничества стран Содружества Независимых Государств, придание импульса к инициации совместных исследований, разработка предложений по развитию инновационной политики государств - участников СНГ, а также популяризация науки и научной деятельности среди молодежи стран Содружества. Предполагается, что результатом такого масштабного мероприятия ученых государств - участников СНГ станет развитие в перспективе процессов формирования общего научно-инновационного пространства в рамках Содружества, совершенствование механизмов его функционирования, выработка рекомендаций по проведению слаженной и системной работы ответственных ведомств стран СНГ в области науки», - рассказали в Исполкоме СНГ.

По информации организаторов, ожидается, что форум будет способствовать налаживанию устойчивых «горизонтальных» неформальных связей между общественно активными представителями научных сообществ стран СНГ, что приведет к увеличению количества международных научных исследований, координации действий по решению проблем молодых ученых на пространстве Содружества.

Помимо пленарного заседания в рамках форума предусмотрено проведение трех круглых столов на темы: «Состояние и перспективы развития фундаментальной науки»; «Совершенствование научного сотрудничества в цифровую эпоху»; «Инновационные научные исследования». По итогам мероприятий будет принята декларация форума.

По задумке организаторов, форум должен стать эффективной площадкой для диалога и долгосрочных личных и деловых контактов между представителями научных сообществ стран СНГ, а также для формирования интернациональных научных групп и коллективов по выполнению высокотехнологичных исследований.