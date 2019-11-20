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Форум стратегических инициатив состоялся в столице

20 Ноября 2019 18:04
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Форум стратегических инициатив состоялся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Форум стратегических инициатив состоялся в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках форума состоялась панельная сессия на тему «Пенсионная реформа. Сингапурская модель».

В своем выступлении вице-министр труда и соцзащиты населения РК Акмади Сарбасов рассказал, какие вопросы на сегодня обсуждаются по реформированию пенсионной системы.

«Цель пенсионной системы - это обеспечение доходами наших граждан по достижению пенсионного возраста. Здесь вопрос обсуждается, первое – по безвозвратному изъятию пенсионных накоплений, но здесь мы считаем, какое количество наших вкладчиков ЕНПФ могут себе такое позволить, здесь есть вопросы, они сейчас обсуждаются. Есть другие варианты – на принципах безвозвратности, однако одного верного решения пока нет. В соответствии с поручениями Президента стоит вопрос и об Едином социальном фонде. Мы также рассматриваем вопрос возможного перераспределения не налоговых социальных платежей. Но опять-таки все обсуждается. Я думаю, до конца текущего года какие-то решения будут уже известны», - сказал Акмади Сарбасов.

На форуме также были обсуждены вопросы новой экономической политики, проблемные вопросы банковского сектора, реформы пенсионной системы и возможности внедрения Сингапурской модели в Казахстане.

Отметим, форум призван стать новой дискуссионной площадкой представителей казахстанского экспертного сообщества, где будут обсуждаться проблемы развития страны, и предлагаться конкретные методы их решения.

В рамках форума состоялись три сессии, в которых приняли участие руководители государственных органов, национальных компаний, общественные и независимые эксперты, экономисты, бизнесмены и специалисты CSI.

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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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