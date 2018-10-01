Форум сельских женщин пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начиная с 2008 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции «Улучшение положения женщин в сельских районах» 15 октября отмечается Международный день сельских женщин. С недавних пор его отмечают и казахстанки. О том, каково на сегодня положение сельских женщин и какие меры предпринимаются в Казахстане для выравнивания гендерного разрыва рассказала исполнительный директор МО «Expo&Women» Ляззат Аскарова, передает корреспондент МИА «Казинформ»

- Ляззат Кажитаевна, этот праздник отмечается у нас с недавнего времени и пока еще не прижился. Поясните, чем он должен стать для казахстанских женщин из села?

- Проведение этого праздника рассматривается, как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин. В прошлом году мы объявили о ежегодном проведении Республиканского форума сельских женщин, который уже состоится через месяц.

- Какими темпами идет подготовка?

- Все области активно занимаются формированием качественного состава делегаций. В их состав войдут представители разных сфер сельской жизни: акимы районов и сельских округов, главы фермерских хозяйств и руководители МСБ, директора социальных учреждений, сельских школ или колледжей, представители сельских НПО, «зеленые» лидеры в агропромышленном секторе, молодежные лидеры, секретари областных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике. Каждую делегацию возглавит заместитель акима области.

- Что вы ставите во главу угла, проводя этот форум?

- Главная цель форума - демонстрация достижений сельских женщин. Вклад в реализацию задач Третьей модернизации, концепции перехода Казахстана к зелёной экономике. Исходя из этого, составлен основной контент всего форума. Основные темы для обсуждения и дискуссий: решение проблем занятости на селе через создание СПК и поддержку сельхозтоваропроизводителей; практика и перспективы применения зеленых технологий в АПК; создание модели устойчивого села через механизмы местного самоуправления, подготовка женщин к участию в выборах на местном уровне.

- Какие сюрпризы готовите женщинам?

- В этом году 10 сельских женщин получат гранты по 4000 долларов США на создание нового или уже устойчиво существующего не более 2-х лет бизнеса. Главным критерием является инновационность, рентабельность и экологичность бизнеса.

Изюминкой будут выступления лауреатов в номинации «История моего успеха» по одной участнице от каждой области. Сейчас сельские женщины создают многопрофильные фермерские хозяйства, занимаются благотворительностью, руководят общественными объединениями, содержат дома для одиноких пожилых людей, кризисные центры для женщин и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Что вы скажете по поводу гендерного неравенства в регионах и на селе?

- Мы попытались сами собрать небольшой аналитический материал и выяснили, что во всех областях всего 985 сельских округов, их них 171 возглавляются женщинами - это 17,3 %. И эти цифры, в целом, радуют!

Что же получается в разрезе областей? Начнем с высоких показателей. Больше всего женщин-акимов сельских округов в Акмолинской области - 49 (22 %), в Северо-Казахстанской области - 26 (21, %), в Павлодарской - 18 (20,6 %), Актюбинской - 17 (16,3 %), Кустанайской - 16 (17,7 %). К нашему огорчению, всего по одной женщине - акиму сельских округов в Джамбыльской - 1 (7,1 %), в Мангыстауской области - 1, в Карагандинской области одна женщина аким сельского округа, чуть больше в Кзыл-ординской области - 3 (7,6 %), в Атырауской области - 5 (13,5 %).

Нас приятно порадовало, что есть среди женщин, взявших в свои руки непростое дело, очень молодые. Отрадно, что самая молодая аким сельского округа живет и работает в Железинском районе Павлодарской области - это 28-летняя Азиза Ибраева. Она руководит Казахстанским сельским округом.

Для таких женщин-лидеров и для всех желающих состоится особая стратегическая сессия, которая будет проведена международным тренером из Кишинева Ольгой Николенко. Участники получат информацию о женском лидерстве в политической, экономической, социальной деятельности, узнают об эффективных инструментах по политическому продвижению женщин, о том, как создавать устойчивые партнерские отношения между гражданским обществом и местными органами власти.

Кстати, обо всех мероприятиях форума и в целом о деятельности нашей организации вы можете узнать на нашем информационном ресурсе www.expoandwomen.com.

- Каких результатов ждете от форума?

- Одним из важных результатов станет выработка рекомендаций для «Национальной стратегии действий в интересах сельских женщин». Задача эта непростая, но она соответствует мировым трендам, в том числе программам ООН.

Отмечу, что мы планируем участие во Всемирном форуме сельских женщин, который пройдет в Австралии в апреле 2019 года, а также в мероприятиях Международной выставки Beijing Expo-2019 «Зеленая жизнь - лучшая жизнь», одной из основных ее тем является органическое сельское хозяйство. Думаем, что для женщин это станет хорошей мотивацией для успешной деятельности.

- Спасибо за интервью!

Автор: Гульмира Сарбасова