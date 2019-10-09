Форум сельских женщин прошел в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – О том, как развивать предпринимательство на селе, повышать доходы сельчан, а также сотрудничать сельским и городским женщинам в целях решения совместных проблемных вопросов рассказали в ходе форума в здании партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель правления ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G Global» Салтанат Рахимбекова рассказала, что одной из приоритетных задач политики государства являются устойчивое развитие сел и повышение качества жизни на селе. Также немаловажны вопросы развития зеленой экономики на селе, предпринимательства.

«Подъём села – новое приоритетное направление экономической политики Казахстана. Главная проблема казахстанского села – низкий уровень доходов сельских жителей. Однако можно использовать имеющиеся возможности. Например, сегодня по стране собирается около 2 тысяч тонн меда, тогда как мы можем производить 1 млн тонн меда. Существует специальная программа министерства сельского хозяйства, которая предполагает обучение пчеловодству», - говорит С.Рахимбекова.





Она также добавила, что сегодня государство выделяет мини-гранты в 500 тысяч тенге для многодетных семей, которые также надо использовать с умом. К примеру, многодетные матери села и города могут совместно содержать скот, чтобы иметь свежее молоко на столе.

«Проект «Корова на балконе». Многодетные матери города и села могут объединиться. Та, что живет в городе может купить корову и дать ее многодетной женщине в селе. Ежедневный надой в среднем в день составляет 10 литров, из них 3 литра будет поступать владельцу коровы, и обе семьи будут иметь натуральное молоко», - отметила Л.Рахимбекова.





Также разработаны бизнес идеи для малых грантов размером в 500 тысяч тенге – это разведение кроликов, откормочная площадка КРС, открытие парикмахерской, изготовление резных изделий из дерева, маникюрный салон, производство хлебобулочных изделий и др.

По словам исполнительного директора правления ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G Global» Асхата Сулейменова, до 10 октября женщины Казахстана, планирующие открыть свой бизнес могут подать заявки на грант в размере 4 тысяч долларов по проекту «Кока кола белестері». Заявки и бизнес планы принимаются на сайте www.ccb.kz. В рамках данного проекта с 2013 года гранты получили 51 женщина.