Форум с участием Президентов Казахстана и России пройдет в онлайн-формате
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.
В рамках Форума запланирована встреча глав государств, в ходе которой ожидается обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства Казахстана и России.
Темой Форума в текущем году станет «Сотрудничество в области экологии и «зеленого» роста». Мероприятие является эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами двух государств, укрепления двусторонних отношений, активизации контактов деловых кругов и общения представителей государственных органов и бизнеса. Участники дискуссий обсудят вопросы управления трансграничными водными объектами, проблемы изменения климата и декарбонизации, охраны животного и растительного мира.
По итогам Форума запланировано подписание ряда документов.