Форум с участием Президентов Казахстана и России пройдет в онлайн-формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 сентября 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин примут участие в работе XVII Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау, который пройдет в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.

В рамках Форума запланирована встреча глав государств, в ходе которой ожидается обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства Казахстана и России.

Темой Форума в текущем году станет «Сотрудничество в области экологии и «зеленого» роста». Мероприятие является эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами двух государств, укрепления двусторонних отношений, активизации контактов деловых кругов и общения представителей государственных органов и бизнеса. Участники дискуссий обсудят вопросы управления трансграничными водными объектами, проблемы изменения климата и декарбонизации, охраны животного и растительного мира.

По итогам Форума запланировано подписание ряда документов.