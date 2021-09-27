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    16:02, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Форум с участием Президентов Казахстана и России пройдет в онлайн-формате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 сентября 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин примут участие в работе XVII Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау, который пройдет в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.

    В рамках Форума запланирована встреча глав государств, в ходе которой ожидается обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства Казахстана и России.

    Темой Форума в текущем году станет «Сотрудничество в области экологии и «зеленого» роста». Мероприятие является эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами двух государств, укрепления двусторонних отношений, активизации контактов деловых кругов и общения представителей государственных органов и бизнеса. Участники дискуссий обсудят вопросы управления трансграничными водными объектами, проблемы изменения климата и декарбонизации, охраны животного и растительного мира.

    По итогам Форума запланировано подписание ряда документов.


    Теги:
    Президент Казахстана Главная Россия Акмолинская область Интеграция и партнерство
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