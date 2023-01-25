Форум региональных печатных изданий в Астане: вызовы времени и меры поддержки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане открылся форум по вопросам повышения уровня работы региональных печатных изданий. Для участия в мероприятии прибыли более 200 делегатов из разных регионов страны. В открытии форума, который продлится два дня, приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, известные журналисты, руководители региональных изданий, главные редакторы СМИ, эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение двух дней на форуме будут организованы различные сессии, мастер-классы, обсуждения.

В частности, на панельных сессиях будут обсуждаться такие важные вопросы, как развитие региональных СМИ, влияние и статус журналиста, методы рекламы и монетизации в газете, конвергентная журналистика, распространение газет, формирование детского контента в печатных СМИ. В мероприятии принимают участие и выступят более 30 спикеров.

Заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов в своем приветственном слове назвал главные вызовы, стоящие перед казахстанскими региональными печатными изданиями.

«Правительство совместно с местными исполнительными органами будет всегда оказывать содействие развитию региональных печатных изданий. При этом мы должны четко понимать, что перед данной отраслью стоит ряд вызовов и системных вопросов. Главный из них - будущее региональных печатных изданий и определение основных трендов их развития. Министерство, (информации и общественного развития - прим.) как уполномоченный орган совместно с заинтересованными государственными органами должно выработать долгосрочную стратегию и конкретные механизмы по поддержке региональных СМИ», - сказал Алтай Кульгинов.

«Не секрет, что в настоящее время печатные издания столкнулись с рядом вызовов времени, имеются определенные трудности. Мы это видим. Подобный тренд наблюдается не только в отечественном медиа-пространстве, но и на глобальном уровне. В этом плане особую значимость представляют вопросы востребованности и интереса населения не только к газетам, но в целом к печатным изданиям», - добавил вице-премьер.

Алтай Кульгинов при этом считает, что бурное развитие средств массовых коммуникаций и особенно различных онлайн-платформ и мессенджеров представляют пользователям возможность получать оперативную информацию в режиме онлайн.

«Однако думаю, что многие согласятся: в постинформационной эре негативную роль стал играть стремительный рост различного рода фейковой информации и откровенной дезинформации. Поэтому для всех нас очевидным является тот факт, что традиционные СМИ соблюдают такие незыблемые принципы, как достоверность, содержательность и объективность публикуемого контента», - заявил спикер.

«В этом ключе мы готовы и дальше оказывать всяческую поддержку региональным журналам и газетам. Нам следует всегда осознавать огромную роль печатных изданий в формировании принципов интеллектуальной нации. Именно газеты и журналы наряду с литературными изданиями прививают любовь к чтению с самого детства. Культ читающей нации, на наш взгляд, является неотъемлемым элементом в формировании интеллектуального кода любой страны. Несомненно, нам всем следует помнить об этом», - подчеркнул А. Кульгинов.

Также были озвучены данные о том, если в 2016 году в Казахстане было зарегистрировано около 2 тысяч СМИ, то сегодня их количество составляет более 5 тысяч. Из них 70% - печатные издания и газеты.

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«Это свидетельствует об увеличении потенциала динамичного развития медиа-отрасли и ее значительных перспективах. Для дальнейшего развития потенциала отечественных медиа перед нами стоят масштабные задачи», - считает вице-премьер.

«В своей предвыборной программе Глава государства дал конкретные поручения и поставил задачи по улучшению информационной политики, молодежной политики, инструментов связи с гражданским обществом в стране. В этой связи, говоря о вопросах региональных СМИ, по увеличению количества читателей и тиража изданий, финансированию и техническому обновлению, своевременной доставке и улучшению условий региональных СМИ, министерству необходимо работать совместно с местными исполнительными органами», - отметил он.

По словам вице-премьера, в каждом регионе необходимо разработать формат эффективного проведения государственной информационной политики с учетом специфических региональных особенностей изданий.

«Еще один вопрос - безопасность отечественного медиа-пространства. Должна быть проведена системная работа в целях защиты населения от фейковой информации, наносящей вред стране», - обратился Алтай Кульгинов.

Вместе с тем, он выразил мнение по поводу работы государственных служащих с журналистами. По его словам, нужно обучать государственных служащих уметь работать с представителями СМИ.

«Сейчас много критики в адрес государственных служащих. Ответственность государственного служащего большая. Тем не менее, есть такое понятие, как оперативный ответ на запросы, поступающие от журналистов. Особенно, когда возникают вопросы, волнующие общество, в первую очередь, своевременно должна быть доведена до населения не ложная информация, а достоверная государственная позиция», - заявил Алтай Кульгинов на форуме региональных печатных изданий.

«А этику должны соблюдать все. В том числе журналисты должны соблюдать этику. Нам, вероятно, нужно обучать государственных служащих в связи с информационным медиа-пространством. Потому что ведь они не каждый день дают интервью СМИ», - считает А. Кульгинов.

На форуме выступил и министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали. Он сообщил, что ведомство планирует увеличить тарифы на поддержку региональных СМИ.

«Пересматриваем механизм и правила финансирования региональных изданий. Мы заинтересованы в упрощении требований государственного заказа в СМИ. В частности, известно, что тарифы на поддержку региональных СМИ не менялись с 2019 года. В связи с этим мы планируем увеличить тарифы. Данные меры позволят сформировать региональный государственный информационный заказ. Мы также надеемся, что это придаст новый импульс и окажет положительное влияние на местные СМИ», - сказал Дархан Кыдырали во время форума региональных печатных изданий.

Министр напомнил о том, что на сегодня прошло обсуждение информационной доктрины. Также в ведомстве приступили к разработке концепции развития информационной отрасли на 2023-2030 годы.

«Известно, что сегодня снизились тиражи газет и журналов, и читатели получают информацию в основном из интернет-ресурсов. В результате многие издания были вынуждены либо прекратить свою работу, либо резко сократить количество тиражей. Особенно во время пандемии традиционные издания претерпели серьезные изменения. Эти трудности не обошли стороной и региональные издания. Некоторые СМИ стали частными. Так, в районах 159 газет стали частными. Но мы готовы поддержать всех, не разделяя региональные издания на частные или государственные», - резюмировал Д. Кыдырали.