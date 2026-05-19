Форум «Развитие городской мобильности в Казахстане» пройдет в Астане

11 июня в Астане состоится II форум «Развитие городской мобильности в Казахстане», который объединит представителей государственных органов, международных организаций, экспертного сообщества, урбанистов и специалистов транспортной отрасли, передает Kazinform.

Мероприятие станет одной из ключевых площадок для обсуждения современных подходов к развитию городской мобильности, устойчивого транспорта и повышения качества городской среды.

В рамках форума участники рассмотрят вопросы развития общественного транспорта, транспортного планирования, безопасности дорожного движения, цифровизации городской инфраструктуры, а также внедрения устойчивых и экологичных решений в сфере мобильности.

Особое внимание будет уделено обмену международным опытом и поиску эффективных инструментов для развития современных городов Казахстана.

Как отмечают организаторы, сегодня вопросы городской мобильности напрямую связаны с качеством жизни, экологией, экономикой и комфортом горожан. Форум станет площадкой для открытого диалога между государством, экспертами и профессиональным сообществом.

В программе мероприятия — панельные дискуссии, экспертные сессии и презентации успешных кейсов в сфере урбанистики и транспортной политики.

Ожидается участие представителей профильных министерств, акиматов, транспортных компаний, международных экспертов и исследовательских центров.

Форум пройдет 11 июня в городе Астана. Организатором выступает ОФ «URBAN EXPERT», при поддержке Yandex Qazaqstan, Министерства внутренних дел РК, Министерства транспорта РК и Ассоциации устойчивого развития территорий Q88.

