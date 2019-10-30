+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 8 °С
USD 388.54 EUR 431.67
RUB 6.09 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Форум, посвященный Дню инвалидов, прошел в Актобе

30 Октября 2019 21:41
Поделиться:
Форум, посвященный Дню инвалидов, прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Областной форум «Ашық әлем», посвященный Дню инвалидов, прошел сегодня в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Биржан Нурымбетов: Права и качество жизни инвалидов – важный приоритет Минтрудсоцзащиты
Какая помощь оказывается людям с ограниченными возможностями в столице Свыше 8500 кызылординцев обеспечат техническими средствами реабилитации до конца года

В торжественном мероприятии, организованном в целях поддержки людей с ограниченными возможностями, участвовали более 150 человек из 25 неправительственных организаций.

11 активным актюбинцам с ограниченными возможностями были вручены благодарственные письма акима области. Они, поблагодарив главу региона, высказали мнение о необходимости открытия в регионе тренажерных залов для людей с особыми потребностями, а также решения их жилищных проблем.

Аким области Ондасын Уразалин подчеркнул, что в регионе принимаются все меры по созданию условий для людей с особыми потребностями, однако эти меры еще недостаточны.

«Конечно, мы делаем все, что необходимо, но этого не достаточно. Есть еще немало проблем, которые требуют решения. Как глава региона и гражданин этой страны я признаю, что у меня есть обязательства перед вами. В числе актуальных проблем – отсутствие пандусов во многих зданиях для вашего беспрепятственного доступа либо ими неудобно пользоваться.

Еще одно наше упущение – общественный транспорт не соответствует общепринятым стандартам, остановки не адаптированы под ваши потребности и не оборудованы необходимыми платформами. Не говоря уже о том, что многие из вас не могут просто выйти из квартиры подышать свежим воздухом. Качество оборудования, которое предоставляется вам в пользование, также не выдерживает никакой критики. Несмотря на все эти барьеры, ваше активное участие в общественной жизни заслуживает большого уважения и должно служить примером для всех. Я обещаю, что буду способствовать тому, чтобы ваша жизнь была насыщенной», - сказал Ондасын Уразалин.

На сегодня в регионе проживает около 27 тысяч инвалидов, в том числе 3,5 тысячи детей до 16 лет. На социальную поддержку граждан с ограниченными возможностями из республиканского и местного бюджетов выделено более 1,7 млрд тенге.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Социальная поддержка, Дата, Общество,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив