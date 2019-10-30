Форум, посвященный Дню инвалидов, прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Областной форум «Ашық әлем», посвященный Дню инвалидов, прошел сегодня в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном мероприятии, организованном в целях поддержки людей с ограниченными возможностями, участвовали более 150 человек из 25 неправительственных организаций.

11 активным актюбинцам с ограниченными возможностями были вручены благодарственные письма акима области. Они, поблагодарив главу региона, высказали мнение о необходимости открытия в регионе тренажерных залов для людей с особыми потребностями, а также решения их жилищных проблем.

Аким области Ондасын Уразалин подчеркнул, что в регионе принимаются все меры по созданию условий для людей с особыми потребностями, однако эти меры еще недостаточны.

«Конечно, мы делаем все, что необходимо, но этого не достаточно. Есть еще немало проблем, которые требуют решения. Как глава региона и гражданин этой страны я признаю, что у меня есть обязательства перед вами. В числе актуальных проблем – отсутствие пандусов во многих зданиях для вашего беспрепятственного доступа либо ими неудобно пользоваться.

Еще одно наше упущение – общественный транспорт не соответствует общепринятым стандартам, остановки не адаптированы под ваши потребности и не оборудованы необходимыми платформами. Не говоря уже о том, что многие из вас не могут просто выйти из квартиры подышать свежим воздухом. Качество оборудования, которое предоставляется вам в пользование, также не выдерживает никакой критики. Несмотря на все эти барьеры, ваше активное участие в общественной жизни заслуживает большого уважения и должно служить примером для всех. Я обещаю, что буду способствовать тому, чтобы ваша жизнь была насыщенной», - сказал Ондасын Уразалин.

На сегодня в регионе проживает около 27 тысяч инвалидов, в том числе 3,5 тысячи детей до 16 лет. На социальную поддержку граждан с ограниченными возможностями из республиканского и местного бюджетов выделено более 1,7 млрд тенге.







