Форум «Подвиг, связующий века» приурочили 100-летию Алии Молдагуловой в Актобе

Мероприятие было организовано с целью почтить память легендарной девушки-снайпера, чье имя стало символом мужества, любви к Родине и патриотизма. Участниками стали государственные и общественные деятели, депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, представители культурной и научной сферы, родственники героини.

Советник Президента РК Малик Отарбаев от имени Главы государства поздравил участников форума и актюбинцев с этим важным историческим событием.

«Алия Молдагулова – гордость всего казахского народа, символ несгибаемого духа и самоотверженности. Сегодняшний форум – это проявление нашей общей ответственности за сохранение исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Выражаю глубокую благодарность организаторам форума и всем, кто бережно сохраняет память о подвиге Алии Молдагуловой, вдохновляя молодежь на любовь к Родине и верность ее ценностям», - отметил советник Президента.

Приветствовал участников мероприятия и аким области Асхат Шахаров. Аким отметил, что в регионе реализуется комплекс мероприятий по увековечиванию имени героини, включая строительство культурного центра и нового мемориального музея в Актобе, а также развитие инфраструктуры в селе Алия.

Асхат Шахаров особо отметил вклад известного педагога и общественного деятеля Галымжана Байдербеса, посвятившего свою жизнь исследованию подвига Алии и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Фото: акимат Актюбинской области

В ходе форума прозвучали содержательные доклады, посвященные героизму Молдагуловой, вкладу исследователей и общественников в сохранение исторической памяти, а также роли музейных и культурных проектов в патриотическом воспитании. Среди выступавших – представители научного сообщества, музейные работники, родственники героини и приглашенные гости.

Руководитель патриотического центра «Вятич» Ярославской области Любовь Абрамова рассказала о том, как в селе Вятское свято чтут память о юной героине. Алия Молдагулова была эвакуирована в Вятское с другими детьми из детского дома из блокадного Ленинграда в 1942 году.

Фото: акимат Актюбинской области

«Мы приехали к вам из села Вятское Ярославской области. Почти две тысячи километров разделяют наши регионы, но имя Алии Молдагуловой стало прочной нитью, которая объединяет нас. На Ярославской земле бережно хранят память о ней: ее имя выбито на мемориале воинской славы, в школе оформлен музей, где представлены документы и фотографии. В 1942 году Алия училась в нашей школе в 7 классе, и мы с большой гордостью называем ее нашей выпускницей. Каждый турист, приезжающий в Вятское, узнает о подвиге Алии. Память о ней стала неотъемлемой частью культурной и исторической жизни села», - подчеркнула Любовь Абрамова.

Завершилось мероприятие исполнением легендарной песни «Әлия», ставшей символом народной любви и признательности. В этом году исполняется 50 лет со дня первого исполнения песни, и она вновь прозвучала на сцене в исполнении певицы Мерей Самурат.

Фото: акимат Актюбинской области

Форум стал значимой площадкой для объединения поколений, обмена опытом и популяризации подвига Алии Молдагуловой как неотъемлемой части национальной истории и гордости.

Перед форумом у мемориального комплекса Алие прошло культурно-просветительское мероприятие. Гости, прибывшие на юбилей, и актюбинцы почтили память легендарной девушки-снайпера минутой молчания и возложили цветы.