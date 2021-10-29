Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Форум по сохранению нематериального культурного наследия прошёл в Улытау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
29 Октября 2021, 20:09
Форум по сохранению нематериального культурного наследия прошёл в Улытау

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Улытау состоялся первый Казахстанский общественный онлайн-форум, посвящённый сохранению и развитию нематериального культурного наследия. Значимое для всего Казахстана мероприятие было организовано карагандинским общественным фондом «Ұлы тағзым» при поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В форуме приняли участие представители общин и носители нематериального культурного наследия, мастера прикладных ремёсел, сотрудники музеев, исследователи и эксперты. Обсуждались вопросы развития и поддержки казахстанских ремесленников, новые направления деятельности краеведческих музеев, а также участие казахстанских носителей традиционных знаний в новом проекте ЮНЕСКО «Фестивали на Великом Шёлковом пути».

Надо сказать, что Казахстан присоединился к Конвенции ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в декабре 2011 года. И вот спустя 10 лет памятники нематериальной и духовной культуры республики уже получили признание во всём мире.

Одиннадцать элементов культурного наследия включены во Всемирный список ЮНЕСКО. В их числе Наурыз, казакша курес, охота с ловчими птицами, наследие Коркыта, изготовление юрты, исполнение казахских кюев, весенний праздник коневодов. В прошлом году список пополнился старинной казахской игрой тогызкумалак.

photo

«Мы всем сердцем разделяем главную идею ЮНЕСКО – сохранение для потомков природно-культурных памятников, духовно-нравственного наследия человечества. Этой нашей убеждённости во многом способствуют богатая многовековая история нашего края, многонациональная культура Сарыарки. Мы понимаем, что без прошлого нет будущего. Оно помогает построить мирное общество с верными ценностями», – отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В 2020 году в визит-центре «Улытау» был создан экспозиционный зал «Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО». Это первая подобная экспозиция в Казахстане. Также в районном центре Улытау приступили к строительству этноаула «Әулие тау». Здесь планируется демонстрация всех номинаций нашей страны, вошедших во Всемирный список ЮНЕСКО.

photo


Карагандинская область   Культура   История Казахстана   ЮНЕСКО  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны