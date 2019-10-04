Форум по организационным вопросам на Тенгизском месторождении прошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 40 компаний приняли участие в работе Форума, целью которого является изучение и обсуждение возможностей казахстанского рынка услуг в области организации питания, управления объектами и транспортировки. Организатор Форума – ТОО «Тенгизшевройл», передает МИА «Казинформ».

К участию в работе Форума были приглашены сервисные предприятия, зарегистрированные в базе данных потенциальных поставщиков ТШО и компании, проявившие заинтересованность в оказании соответствующих услуг. Мероприятие посетили представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, а также АО НК «Казмунайгаз».

Участникам был представлен обзор текущих и будущих потребностей ТШО в кейтеринговых, административно-эксплутационных и транспортных услугах на Тенгизском месторождении и в Атырау. По словам спикеров, на настоящий момент в столовых подается около 30 тысяч порций горячей еды в день, где помимо норм СанПиНа соблюдаются стандарты GMP, положения Системы управления безопасностью пищевых продуктов и стандарты корпорации «Шеврон» по безопасности пищевых продуктов.

Как рассказывают представители ТШО, значительные возможности для потенциальных поставщиков существуют и в сфере обслуживания административных, хозяйственных и жилых объектов. На Тенгизском месторождении имеются потребности в надлежащем обеспечении работников прачечными и клининговыми услугами, обслуживании многочисленных объектов рекреационной направленности, эксплуатации и поддержки бытового и хозяйственного оборудования, а также поставке расходных материалов.





Далее участникам форума был представлен обзор транспортно-дорожных услуг, необходимых на Тенгизском месторождении. Согласно данным компании, ежемесячный поток пассажиров составляет около 270 тыс. человек. Помимо пассажирских перевозок, на Тенгизе также востребованы услуги по управлению автопарком компании, очистке дорог и взлетно-посадочных полос от снега и ремонтно-техническому обслуживанию транспортных средств.

Завершился форум обзорной презентацией, описывающей процесс сотрудничества с ТОО «‎Тенгизшевройл». Для потенциальных поставщиков существует база данных SEOI, доступная на внешнем сайте ТШО. Подача заявки и регистрация в этой базе данных является бесплатной абсолютно для всех поставщиков. После форума участники и организаторы смогли пообщаться в B2B сессиях и наладить контакты для дальнейшего сотрудничества.



