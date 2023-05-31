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Форум одаренных детей прошел в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
31 Мая 2023, 04:00
Форум одаренных детей прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Форум «Одаренные дети – интеллектуальное будущее нации» прошел в Атырау. В рамках мероприятия аким области Серик Шапкенов встретился с победителями международных, республиканских интеллектуальных конкурсов и олимпиад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одаренная молодежь – это будущее страны. Ваши достижения – большая гордость для нас. Мы знаем, какой путь вы для этого прошли. Благодаря вашим знаниям, на сегодня вы являетесь лучшими из лучших. Я благодарю вас за то, что вы прославляете нашу область на интеллектуальных соревнованиях различного уровня. Государство с высокообразованной нацией может достичь высоких результатов в развитии. Пусть ваши пути всегда будут открыты! Я желаю вам достичь всех поставленных целей! Еще больших достижений вам в будущем!» – сказал Серик Шапкенов, обращаясь к школьникам.
Глава региона вручил участникам форума, ставших в течение 2022-2023 учебного года победителями международных и республиканских интеллектуальных соревнований, благодарственные письма и денежные призы.
В ходе мероприятия учащиеся смогли задать главе региона интересующие их вопросы.

Далее состоялась презентация клипа с участием одаренных детей на песню «Атырау дарындары».
Команда учащихся Атырауской области в последние три года, участвуя в республиканских предметных олимпиадах, входит в тройку лучших. В 2021 году атырауская команда заняла третье место, завоевав 42 медали, в 2022 году также стала третьей с 55 медалями. А в текущем году, завоевав 35 медалей, стала второй по направлению «математика-естествознание».


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