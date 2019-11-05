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Форум национально-культурных центров СВМДА прошел в Нур-Султане

5 Ноября 2019 19:11
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Форум национально-культурных центров СВМДА прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана провела форум национально-культурных центров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему «Гражданское общество на пространстве СВМДА: состояние и перспективы развития», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как подчеркнул заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, тема форума полностью отвечает требованиям Послания Президента «Конструктивный общественный диалог основа стабильности и процветания Казахстана».


«Одним из поручений Послания является определение мер по усилению роли неправительственных организации, развитию многопартийности, плюрализма мнений и политической конкуренции. Для этого разрабатывается концепция развития гражданского общества до 2025 года», - сказал председатель АНК в ходе открытия форума в Академии государственного управления при Президенте РК.

Как отметил спикер, Ассамблея народа Казахстана является одним из ярких и убедительных примеров развития гражданского общества в стране.

«Этот институт гражданского общества успешно консолидирует на своей площадке более тысячи этнокультурных объединений, 2786 советов общественного согласия, 1793 совета матерей. Республиканское молодежное движение Ассамблеи «Жангыру» объединяет 149 молодежных организаций, работают также 40 Домов дружбы»,- добавил Ж. Туймебаев.




Фото: assembly.kz

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Ключевые слова: Нур-Султан, Общество,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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