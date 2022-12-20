Форум «Молодой предприниматель» состоялся в Актобе

20 Декабря 2022, 17:55

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Прошедший в Актобе форум «Молодой предприниматель» собрал сотни участников, в числе которых оказались действующие бизнесмены и стартаперы, желающие воплотить свою идею в жизнь. Об этом передает МИА «Казинформ».

Форум начался с осмотра выставки продукции, выпускаемой предприятиями, основанными молодыми жителями области. Здесь был представлен широкий ассортимент товаров: от кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов до хозяйственного мыла, трикотажной одежды, жалюзи и резинотехнических изделий. Многие производства были открыты при государственной поддержке, в том числе благодаря безвозмездным грантам.

«В нашем регионе реализуются конкретные меры, направленные на поддержку молодежи, в том числе по поддержке бизнес-инициатив. В результате доля молодых предпринимателей достигла 19,1%. Всего по области зарегистрировано 15,5 тыс. активных предпринимателей в возрасте до 29 лет», - сказал аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

По его словам, будут предоставляться льготные мини-кредиты. В этом году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, проекты 337 молодых бизнесменов были профинансированы льготными займами на общую сумму 4,2 млрд тенге, еще 375 человек получили безвозмездные гранты белее чем на 470 млн тенге.

Е. Тугжанов подчеркнул, что поддержку найдут и те, кто открывает небольшое производство на дому.

«Это прекрасная возможность дать заработать тем, кто не может начать собственное дело с больших вложений. Особенно актуально для мам, сидящих дома, женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Им надо дать возможность заработать. Большим проектом в этом направлении является стартовавший в нашем регионе «Ауыл аманаты», - отметил аким Актюбинской области.

В ходе форума состоялся содержательный обмен мнениями по актуальным вопросам развития предпринимательства, реализации бизнес-инициатив, разработке востребованного рыночного продукта.