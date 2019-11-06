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Форум молодежных лидеров России и Казахстана стартовал в Омске

6 Ноября 2019 21:20
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Форум молодежных лидеров России и Казахстана стартовал в Омске

ОМСК. КАЗИНФОРМ - 6 ноября в городе Омск Российской Федерации начал свою работу первый Форум молодежных лидеров России и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

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Мероприятие проходит в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран и продлится два дня. На официальном открытии форума казахстанскую сторону представил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Мадияр Кожахмет.

«Наша молодежь близка друг другу в ментальном, культурном и языковом отношениях. Важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана», - отметил председатель Комитета.


Мадияр Кожахмет подчеркнул, что основной задачей в сфере молодежной политики является создание условий для развития потенциала молодежи. При этом целью государства является охватить широкие слои молодежи, показать перспективы, создать «социальные лифты». Для этого в Казахстане разработаны и действуют Закон «О государственной молодежной политике» и Концепция государственной молодежной политики до 2020 года. На системной основе реализуются программные документы и проекты.

Необходимо отметить, что в работе форума принимают участие более 100 человек. Это представители государственных органов и неправительственных организаций, волонтеры, преподаватели и студенты вузов двух стран, а также журналисты и блогеры.

В программе форума запланирована встреча молодых дипломатов двух стран и рабочее совещание руководителей региональных органов исполнительной власти России и Казахстана, ответственных за реализацию молодежной политики.

По итогам форума планируется подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве между молодежными общественными организациями России и Казахстана.

Цель мероприятия – расширение форматов диалога молодежи России и Казахстана, содействие в разработке и реализации двусторонних практико-ориентированных проектов по широкому спектру направлений сотрудничества, включая добровольчество, профессиональные и общественные коммуникации.

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Ключевые слова: Россия, Молодежь,
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