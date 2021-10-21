Форум молодежи «Независимый Казахстан в четвертом десятилетии» прошел в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В областной универсальной научной библиотеке им. Сабита Муканова в городе Петропавловске состоялся Форум «Независимый Казахстан в четвертом десятилетии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики СКО.

В форуме приняли участие волонтеры, молодежные активисты, представители сельской молодежи, молодые предприниматели, меценаты, ровесники Независимости.

В формате Ted Talks ребята делились своими личными историями увлечения волонтерской деятельностью, о том, как встречи с людьми меняют взгляд на жизнь, помогают понять, что волонтерская помощь - важное и нужное занятие.

В рамках форума активным волонтерам из числа сельской молодежи вручены подарки и благодарственные письма за активную работу по направлениям общенационального проекта «Birgemiz». Среди них капитан полиции района М. Жумабаева Даурен Толеу, который принимает активное участие в волонтерской деятельности района, является одним из инициаторов создания благотворительного фонда «Счастливые глаза» в помощь Полудинскому детскому дому, участница программы «Серпин», «С дипломом в село», конкурсов «Образцовая молодая семья-2021», республиканского конкурса «Лучший педагог 2020» Айгүл Ботай, жительница Жамбылского района, прославляющая родной край и родную культуру, известная Tik toker, имеющая 125 тысяч подписчиков Асыл Ахметова, лучшая студент СКУ им. М. Козыбаева, активист Жасыл Ел, волонтёр различных направлений Кристина Масленникова, руководитель проекта «Қамқор СКУ» Айтымова Айгуль, директор К/Х «Аманжол»- Асем Макжанова.

В завершении форума участникам были представлены танцевальные и вокальные творческие выступления.