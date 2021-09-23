Форум машиностроителей помогает сохранять эту отрасль в Казахстане – Павел Беклемишев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Форум машиностроителей помогает сохранять эту отрасль в Казахстане. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета машиностроения и металлообработки НПП «Атамекен» Павел Беклемишев в беседе с журналистами на IХ Форуме машиностроителей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря форумам, я считаю, у нас эта отрасль еще не умерла. Машиностроение – это конкурентная отрасль в мире, каждое государство хочет иметь такую отрасль. Не каждое может, но каждое хочет. У нас был достаточно мощный потенциал в области машиностроения и нам удается его сохранять», – сказал П. Беклемишев.

По его словам, сегодня, на второй день Форума, он был сомодератором в секции нефтегазового машиностроения и в секции общих машиностроительных технологий. Обсуждались самые разные вопросы, в том числе, вопросы взаимоотношений с крупными нефтегазовыми компаниями, с государственными органами.

По мнению П. Беклемишева, важно то, что первый вице-министр энергетики РК Марат Журебеков принял личное участие в Форуме, а также среди участников были представители «КазМунайГаза», Международного центра по развитию нефтегазового машиностроения. В рамках Форума были проведены три семинара с крупными нефтегазовыми компаниями по порядку привлечения поставщиков, что очень важно для нефтегазового машиностроения Казахстана.

Как отметил П. Беклемишев, одним из актуальных вопросов в казахстанском нефтегазовом машиностроении является низкий уровень местного содержания в закупках товаров в нефтегазовой сфере. Например, такое небольшое государство с небольшими объемами добычи нефти как Республика Куба, в настоящее время достигло гораздо более высоких результатов в этой области, чем Казахстан. Поэтому и властям Казахстана, и бизнесу предстоит большая работа в этом направлении, чтобы не тратить средства, вырученные от продажи углеводородов, на приобретение оборудования и материалов для их добычи.

Напомним, в машиностроительной отрасли Казахстана планируется до 2025 года реализация 14 проектов общей стоимостью 160 млрд тенге.