Форум лидеров академического сообщества проходит в Литве

КАУНАС. КАЗИНФОРМ - 14-15 октября в городе Каунас (Литва) проходит глобальный саммит университетов под названием «QS in conversation. Повышение узнаваемости через международное сотрудничество: мобильность, признание, брендинг», передает МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева в партнерстве с Университетом Витаутаса Магнуса (г. Каунас, Литва) и международным рейтинговым агентством QS Quacquarelli Symonds.





Форум собрал лидеров академического сообщества – ректоров высших учебных заведений, представительных ученых и экспертов в области образования, науки, искусства, журналистики, бизнеса, экономики и здравоохранения, представителей международных организаций из Казахстана, России, США, Литвы, Латвии, Великобритании, Японии, Кореи, Турции, Азербайджана, Эстонии, Эфиопии, Польши, Украины, Узбекистана.

QS in conversation - это международный саммит высокого уровня, нацеленный на обсуждение глобальных задач в области высшего образования; на определение роли университетов в укреплении мирового сообщества, на обсуждение трендов в международной системе высшего образования и др.





В ходе мероприятия рассмотрены методы повышения узнаваемости вузов через международное сотрудничество путем связи со СМИ, кроме того, на обсуждение вынесены вопросы трудоустройства студентов путем развития в них навыков предпринимательства, креативного мышления. Участники обсуждали пути достижения вузами своей идентичности в конкурентном пространстве через личный брендинг и рейтинги.

Ректор ЕНУ академик Ерлан Сыдыков в приветственном слове отметил, что сегодняшнее событие - доказательство тому, что казахстанские университеты, университеты дружественной страны уверенно держат свои позиции на международном уровне.





«Узнаваемость через мобильность, признание, брендинг. Актуальность тематики международного Саммита, несомненно, обусловлена возрастающей глобальной конкуренцией в сфере высшего образования. Никто не станет отрицать растущую конкуренцию, исходя из демографических устоев - идет резкое снижение рождаемости. В связи с чем особую актуальность приобретают вынесенные на обсуждение проблемы», - подчеркнул ректор ЕНУ.

По словам руководителя вуза, конкурентоспособный специалист, развитие передовых научных знаний - вот ключевые позиции международного партнерства и сотрудничества.

Ерлан Сыдыков охарактеризовал саммит как площадку, которая дает возможность обмениваться опытом, делиться историей развития, передовой практикой, обозначить проблемы университетов.





В свою очередь, ректор Университета Витаутаса Магнуса Юозас Аугутис выразил надежду на то, что за два дня конференции будут выработаны решения актуальных проблем.

«Мы здесь для того, чтобы обсудить, как объединить наши усилия и определить современные вызовы для университета в будущем, обозначить проблему и найти решения. Во времена великой трансформации мы должны адаптироваться, понять, как мы учим и чему мы учим. Ведь только высокообразованная, критически мыслящая личность может противостоять манипуляциям», - добавил спикер.

Юазас Аугутис уверенно заявил, что университетам следует объединиться с партнерами, бизнесом, правительством, обществом для того, чтобы выработать решение общих проблем.

В течение двух дней вузы научатся представлять себя на мировой арене, говорить о себе и узнавать друг о друге.



