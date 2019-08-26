Форум казахстанско-корейского сотрудничества прошел в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ ­ - Консул Посольства Республики Кореи в Республике Казахстан, представители корейской провинции Канвандо, республиканской Ассоциации корейцев Казахстана посетили ВКО в целях укрепления деловых и гуманитарных связей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Напомним, в 2011 году между Восточным Казахстаном и провинцией Канвандо, а также между городами Усть-Каменогорск и Каннын был подписан меморандум об установлении побратимских отношений. Такой выбор оказался не случайным, ведь провинция и регион имеют много общего – примерно одинаковая численность населения, природа, в частности отличающаяся горной местностью, лесами, водными запасами, динамично развивающаяся экономика.

В сентябре прошлого года в рамках визита чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Казахстан Кима Дэ Сика, его участия в инвестиционном форуме «Алтай-Invest», глава региона Даниал Ахметов высказал пожелание активизировать сотрудничество и определиться с его новыми направлениями.

Как подчеркнули делегаты во время открытия форума, за прошедшее время накоплен опыт двустороннего сотрудничества. Растет внешнеторговый оборот области и Республики Корея, так, за первое полугодие 2019 года он составил порядка 50 млн долларов США.

Помимо этого, с 2013 года действует соглашение о сотрудничестве между акиматом ВКО и госпиталем Северанс при университете Ёнсё, а также между управлением здравоохранения и Католическим университетом города Тэгу. Корейскими врачами проведено 14 сложных операций пациентам ВКО, оказана помощь и консультация свыше 2 тысячам восточноказахстанцам.

В сфере науки и культуры представляет несомненный интерес богатая история Алтая. В регионе проходят археологические исследования, результаты которых уже сегодня позволяют по-новому взглянуть на роль Алтая в эволюции человечества. По мнению научно-исторического общества «Эпоха Кёгере», возможно, что прародиной корейцев является Алтай.

На протокольной встрече и в рамках форума стороны обсудили дальнейшее партнерство в таких сферах, как образование, здравоохранение, туризм, предпринимательство, а также изучение корейского опыта в направлении «Smart city».

Корейская делегация посетила производственные объекты ВКО, а также исторические достопримечательности. Ректор университета Самхо, почетный губернатор провинции Канвандо Чо Чан Дук прочитал лекцию для студентов о технологиях «Smart city» и «Blockchain». Заключен меморандум о сотрудничестве с университетом КАСУ.