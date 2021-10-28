Форум «К Обществу Всеобщего Труда» состоялся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана состоялся республиканский форум «К Обществу Всеобщего Труда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия, приуроченного к 30-летию Независимости республики, состоялась торжественная церемония награждения ветеранов труда и победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы».

Работу форума открыл заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов. В своем выступлении он подчеркнул, что Правительством последовательно реализуется политика социальной модернизации общества, в основу которой положен реальный производительный труд.

«Проведение сегодняшнего форума – это яркое подтверждение повышения авторитета «человека труда» в современном обществе. В 2012 году Елбасы сказал, что наша социальная политика должна быть направлена на созидание конкурентоспособного и сильного Общества всеобщего труда. На сегодняшний день перед Правительством и акимами стоит приоритетная задача, поставленная Главой государства: обеспечить повышение доходов и благосостояния казахстанцев. За 9 месяцев текущего года экономика Казахстана продолжила планомерное восстановление и показала рост в 3%. За отчетный период в рамках основных трендов наблюдается положительный рост в реальном секторе и сфере услуг, высокий рост инвестиций в недобывающих секторах, сохранение положительного торгового баланса», – сказал Ералы Тугжанов.

Заместитель Премьер-Министра РК также напомнил, что государством исполняются все социальные обязательства, выплачиваются пенсии, пособия, оказывается социальная помощь, повышаются заработные платы, реализуются государственные программы, направленные на обеспечение занятости казахстанцев, оказываются иные комплексные меры поддержки трудящихся, предпринимателей и социально уязвимых групп населения.